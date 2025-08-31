Ένας σπάνιος πορτοκαλί καρχαρίας, ο μοναδικός του είδους του που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, βρέθηκε κατά τη διάρκεια αλιευτικού ταξιδιού στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Tortuguero στην Κόστα Ρίκα, προκαλώντας ενθουσιασμό στους ερευνητές.

Ο καρχαρίας ξεχώρισε αμέσως για το ασυνήθιστο χρώμα του, που σύμφωνα με τους επιστήμονες οφείλεται σε μια σπάνια πάθηση γνωστή ως ξανθισμός. Η συγκεκριμένη κατάσταση προκαλείται από τις χρωστικές που υπάρχουν στο δέρμα των ζώων, οι οποίες καθορίζουν το χρώμα τους. Στην περίπτωση του ξανθισμού, παρατηρείται απώλεια των πιο σκούρων χρωστικών, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί το κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα.

Οι ερευνητές που δημοσίευσαν τις φωτογραφίες στο περιοδικό Marine Biology υπογράμμισαν ότι είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται καρχαρίας με αυτή την απόχρωση. Το γεγονός καθιστά το εύρημα μοναδικό σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αντίστοιχη αναφορά.

Επιπλέον, ο συγκεκριμένος καρχαρίας παρουσιάζει και ένα ακόμη ασυνήθιστο χαρακτηριστικό: έχει λευκά μάτια. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη αλφισμού, μιας διαφορετικής κατάστασης που προκαλείται από την έλλειψη ή την ελάχιστη παραγωγή μελανίνης. Ο αλφισμός επηρεάζει το χρώμα του δέρματος, των μαλλιών ή των ματιών των ζώων, δίνοντάς τους λευκή ή πολύ ανοιχτόχρωμη εμφάνιση.

Η ταυτόχρονη παρουσία ξανθισμού και ενδείξεων αλφισμού σε έναν καρχαρία θεωρείται εξαιρετικά σπάνια, γεγονός που καθιστά την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική για την επιστημονική κοινότητα. Οι ερευνητές τονίζουν ότι το εύρημα αυτό μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των γενετικών και βιολογικών παραγόντων που καθορίζουν τα χρώματα στα θαλάσσια είδη.

Πηγή: Πρώτο Θέμα