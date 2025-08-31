Στην Κίνα έφτασε τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8) ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν Πούτιν προκειμένου να συμμετάσχει στη διήμερη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (ΟΣΣ) αλλά και να έχει κύκλο επαφών με ξένους ηγέτες.

Η παρουσία του είναι σημαντική καθώς θα θετούν επί τάπητος ζητήματα όπως οι εξελίξεις στην Ουκρανία και η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων υπό το φως των δασμών που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είναι μεταξύ των περίπου 20 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρασίας που θα συμμετάσχουν μαζί με αξιωματούχους από διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς στη σύνοδο κορυφής του ΟΣΣ

Ορισμένοι ηγέτες, μεταξύ αυτών ο Πούτιν και ο Πεζεσκιάν, έχουν προσκληθεί να παρατείνουν την παραμονή τους έως την Τετάρτη (3/9), προκειμένου να παραστούν στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου για τον εορτασμό της 80ής επετείου από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την επίσημη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν θα ταξιδέψει για τον σκοπό αυτόν στην Κίνα, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του Σι Τζινπίνγκ. Η Βόρεια Κορέα έχει εξελιχθεί σε βασικό σύμμαχο της Ρωσίας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, στέλνοντας χιλιάδες στρατιώτες για να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων. Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής εάν οι ηγέτες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας θα έχουν κατ’ ιδίαν συνομιλίες στο περιθώριο της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα έχει συνομιλίες με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την Τρίτη στο Πεκίνο. Τη Δευτέρα αναμένεται να συζητήσει με τον Τούρκο πρόεδρο για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και με τον ιρανό ομόλογό του για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Έχει επίσης προγραμματιστεί συνάντηση με τον ινδό πρωθυπουργό την ίδια ημέρα.

Αρκετοί από τους συμμάχους του Κιέβου θεωρούν πως το Πεκίνο υποστηρίζει τη Μόσχα στις στρατιωτικές της επιχειρήσεις εναντίον της Ουκρανίας. Η Κίνα επικαλείται ουδετερότητα και κατηγορεί τους ισχυρούς της Δύσης πως παρατείνουν τον πόλεμο εξοπλίζοντας την Ουκρανία.

Ο ρόλος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης

Η σύνοδος κορυφής «θα ενισχύσει την ικανότητα του ΟΣΣ να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τις απειλές του σύγχρονου κόσμου, εδραιώνοντας την αλληλεγγύη σε ολόκληρο τον κοινό ευρασιατικό χώρο», δήλωσε ο Πούτιν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια «πιο δίκαιη, πολυπολική παγκόσμια τάξη».

Κατά την προετοιμασία της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, το Πεκίνο εξήρε την πολυμέρεια, μακριά από «νοοτροπίες του Ψυχρού Πολέμου και τις παρωχημένες αντιλήψεις γεωπολιτικής αντιπαράθεσης», σε μια σαφή αιχμή προς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης απαρτίζεται από 10 κράτη-μέλη ενώ 16 χώρες έχουν ρόλο παρατηρητή ή εταίρου στον διάλογο. Αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού και το 23,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Συχνά παρουσιάζεται ως αντίβαρο στο ΝΑΤΟ.

Η φετινή σύνοδος κορυφής περιγράφεται ως η μεγαλύτερη από την ίδρυσή του ΟΣΣ το 2001, εν μέσω πολλαπλών κρίσεων που επηρεάζουν άμεσα τα μέλη του: την εμπορική αντιπαράθεση των ΗΠΑ με την Κίνα και την Ινδία, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τη διαμάχη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι έριδες στους κόλπους του ΟΣΣ δεν λείπουν. Η Κίνα και η Ινδία καταβάλλουν προσπάθειες για την ενίσχυση των σχέσεών τους μετά τις εχθροπραξίες στα σύνορά τους το 2020, ιδίως στον απόηχο των δασμών που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έφθασε το Σάββατο στην Τιαντζίν, στην πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα από το 2018. Δεν είναι όμως μεταξύ των ηγετών που έχει ανακοινωθεί πως θα παραστούν στην στρατιωτική παρέλαση της Τετάρτης στο Πεκίνο.

