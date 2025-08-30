Ένας άνδρας που φέρεται να σχεδίαζε ένοπλη επίθεση συνελήφθη κοντά στο «Στάμφορντ Μπριτζ» αμέσως μετά το τέλος του αγώνα της Τσέλσι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδσρας έφερε κράνος, φορούσε γιλέκο και ήταν οπλισμένος με πυροβόλο όπλο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και επιπλέον σφαίρες.

Η έγκαιρη επέμβαση των αρχών αποσόβησε τα χειρότερα, καθώς ο συλληφθείς βρισκόταν σε απόσταση… αναπνοής από το γήπεδο, σε μια χρονική στιγμή που οι δρόμοι γύρω από αυτό ήταν γεμάτοι φιλάθλους που αποχωρούσαν από την αναμέτρηση.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ, καθώς ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανείπωτη τραγωδία. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα κίνητρα και τις προθέσεις του συλληφθέντος.