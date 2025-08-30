Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους και πολλών υπουργών σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά.

«Ανακοινώνουμε τον μαρτυρικό θάνατο του μαχητή Άχμεντ αλ Ραχάουι, του επικεφαλής της κυβέρνησης, μαζί με πολλούς από τους υπουργούς του, στην επίθεση που πραγματοποίησε την Πέμπτη ο ισραηλινός εχθρός κατά συνάντηση αυτών στη Σαναά», υπογράμμισε ανακοίνωση των Χούθι, που μετέδωσε το τηλεοπτικό τους δίκτυο Al-Massirah.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «πολλοί από τους συναδέλφους τους τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά».

Οι Χούθι ανέφεραν επιθέσεις στη Σαναά την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζουν τους στόχους των επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε «στρατιωτικό στόχο» στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

Διαβάστε επίσης: Τουρκική Εθνοσυνέλευση: Ζητά από χώρες να διακόψουν τις σχέσεις τους με Ισραήλ