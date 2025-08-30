Βαθιά διχασμένοι εμφανίστηκαν το Σάββατο οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πόλεμο στη Γάζα, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη, με ορισμένες χώρες να ζητούν ισχυρή οικονομική πίεση στο Ισραήλ και άλλες να ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να φτάσουν σε αυτό το σημείο.

Χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες ζητούν αναστολή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Ισραήλ, ενώ παραδοσιακοί σύμμαχοι του Τελ Αβίβ, όπως η Γερμανία, η Ουγγαρία και η Τσεχία, απορρίπτουν κατηγορηματικά ένα τέτοιο βήμα.

«Αν η ΕΕ δεν ενεργήσει συλλογικά τώρα για να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ, πότε θα το κάνει; Τι άλλο πρέπει να συμβεί; Παιδιά πεθαίνουν από την πείνα», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις.

Την περασμένη εβδομάδα, διεθνής οργανισμός επισιτιστικής ασφάλειας που συνεργάζεται με τον ΟΗΕ διαπίστωσε ότι επικρατεί λιμός στη Γάζα, ισχυρισμό που το Ισραήλ απορρίπτει.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ, με το διμερές εμπόριο αγαθών να φτάνει τα 42,6 δισ. ευρώ το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης.

«Είμαστε διχασμένοι σε αυτό το ζήτημα», παραδέχθηκε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, προσερχόμενη στη συνεδρίαση της Κοπεγχάγης. «Αν δεν έχουμε ενιαία φωνή... δεν έχουμε φωνή στη διεθνή σκηνή. Αυτό είναι σίγουρα πολύ προβληματικό», πρόσθεσε, εκφράζοντας απαισιοδοξία ακόμη και για ένα πιο ήπιο μέτρο, τη μείωση της πρόσβασης του Ισραήλ σε ευρωπαϊκά ερευνητικά κονδύλια.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι το Βερολίνο έχει καταστήσει σαφές πως το Ισραήλ πρέπει να τηρεί τις ανθρωπιστικές αρχές στον πόλεμο κατά της Χαμάς και έχει ήδη αναστείλει την παράδοση όπλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα. Ωστόσο, εξέφρασε σκεπτικισμό για τον περιορισμό της πρόσβασης του Ισραήλ σε ερευνητικά κονδύλια, χαρακτηρίζοντας «λογική» τη συνεργασία αυτή και αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λένε ότι πρότειναν το μέτρο για να στείλουν ένα αρχικό μήνυμα στο Ισραήλ και επειδή δεν χρειάζεται ομοφωνία για να περάσει. Η υποστήριξη από 15 χώρες θα ήταν αρκετή εάν αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ-Reuters