Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και «ολόκληρο τον κόσμο» να αναλάβουν αποφασιστικότερη δράση εναντίον της Ρωσίας για τη συνεχιζόμενη εισβολή στη χώρα του.

«Αυτός ο πόλεμος δεν θα σταματήσει με πολιτικές δηλώσεις. Χρειάζονται πραγματικά βήματα», έγραψε σήμερα στο Facebook ο Ουκρανός πρόεδρος, στον απόηχο νέων μαζικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ άλλων στη Ζαπορίζια.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι τάχθηκε υπέρ της επιβολής αυστηρών κυρώσεων σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο και αέριο από τη Ρωσία και συνεπώς χρηματοδοτούν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφερόταν προφανώς σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, τις οποίες δεν κατονόμασε.

Υπογράμμισε δε ότι επιπλέον κυρώσεις είναι αναγκαίες σε βάρος της ίδιας της Ρωσίας στον τραπεζικό και ενεργειακό τομέα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη θλίψη του για το γεγονός ότι η Ρωσία επέδειξε για μία ακόμη φορά, μέσω των πρόσφατων επιθέσεών της με πυραύλους και ντρόουν, «την απόλυτη περιφρόνησή της για τα λόγια».

«Βασιζόμαστε στην (ανάληψη) αληθινής δράσης», τόνισε ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους, προσθέτοντας πως είναι ξεκάθαρο ότι η Μόσχα χρησιμοποίησε τον χρόνο που της έδωσε η Δύση για να προετοιμάσει συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας και της Ρωσίας προκειμένου να οργανώσει νέες επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ