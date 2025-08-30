Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν την Παρασκευή ότι δεν θα επιτρέψουν στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα για τη συνάντηση παγκόσμιων ηγετών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπου αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ πρόκειται να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος.

Ένας αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι ο Αμπάς και περίπου 80 άλλοι Παλαιστίνιοι θα επηρεαστούν από την απόφαση άρνησης και ανάκλησης βίζας από μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής με έδρα τη Δυτική Όχθη.

Ο Αμπάς σχεδίαζε να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για την ετήσια Γενική Συνέλευση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ στην έδρα του ΟΗΕ στο Μανχάταν. Επρόκειτο επίσης να παραστεί σε μια σύνοδο κορυφής εκεί - που διοργανώνεται από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία - όπου η Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί να αναγνωρίσουν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος.

Διαβάστε ακόμη: Η Παλαιστινιακή Αρχή καλεί τις ΗΠΑ να ανακαλέσουν την απόφασή για τις βίζες

Το γραφείο του Αμπάς δήλωσε ότι εξεπλάγη από την απόφαση για τη βίζα και υποστήριξε ότι παραβιάζει τη «συμφωνία για την έδρα» του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τη «συμφωνία για την έδρα» του ΟΗΕ του 1947, οι ΗΠΑ υποχρεούνται γενικά να επιτρέπουν την πρόσβαση ξένων διπλωματών στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον έχει δηλώσει ότι μπορεί να αρνηθεί βίζα για λόγους ασφάλειας, εξτρεμισμού και εξωτερικής πολιτικής.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δικαιολόγησε την απόφασή του την Παρασκευή επαναλαμβάνοντας τους μακροχρόνιους ισχυρισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι η Παλαιστινιακή Αρχή και η ΟΑΠ δεν κατάφεραν να αποκηρύξουν τον εξτρεμισμό, ενώ παράλληλα πιέζουν για «μονομερή αναγνώριση» ενός παλαιστινιακού κράτους.

Οι Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι απορρίπτουν αυτούς τους ισχυρισμούς και λένε ότι δεκαετίες συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει να τερματίσουν την ισραηλινή κατοχή και να εξασφαλίσουν ένα ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης.

«(Είναι) προς το συμφέρον της εθνικής μας ασφάλειας να θεωρήσουμε την ΟΑΠ και την Παλαιστινιακή Αρχή υπόλογες για τη μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις τους και για την υπονόμευση των προοπτικών για ειρήνη», ανέφερε το Υπουργείο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η αποστολή της Παλαιστινιακής Αρχής στον ΟΗΕ, η οποία αποτελείται από αξιωματούχους που έχουν μόνιμη έδρα εκεί, δεν θα συμπεριληφθεί στους περιορισμούς.

Ο Εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε ότι ο ΟΗΕ θα συζητήσει το ζήτημα της βίζας με το Υπουργείο Εξωτερικών, «σύμφωνα με τη συμφωνία της έδρας του ΟΗΕ μεταξύ του ΟΗΕ και των ΗΠΑ».

Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν επίσης να εκδώσουν βίζα στον ηγέτη της ΟΑΠ, Γιάσερ Αραφάτ, το 1988. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πραγματοποίησε συνεδρίαση εκείνο το έτος στη Γενεύη αντί για τη Νέα Υόρκη, ώστε να μπορέσει να το συζητήσει.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι απαιτεί από την Παλαιστινιακή Αρχή και την ΟΑΠ «να αποκηρύσσουν με συνέπεια την τρομοκρατία», συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Τον Ιούνιο, ο Αμπάς, ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος, έγραψε επιστολή στον Πρόεδρο της Γαλλίας στην οποία καταδίκαζε την επίθεση της Χαμάς και κάλεσε τους ομήρους που κρατήθηκαν από την ένοπλη ομάδα να απελευθερωθούν.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, χαιρέτισε την απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Αρκετές συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος στον ΟΗΕ τον επόμενο μήνα. Τουλάχιστον 147 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ αναγνωρίζουν ήδη ένα παλαιστινιακό κράτος. Οι Παλαιστίνιοι έχουν επί του παρόντος καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ, το ίδιο με την Αγία Έδρα (Βατικανό).

Οι Παλαιστίνιοι επιδιώκουν εδώ και καιρό ένα κράτος στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη και τη Γάζα, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του. Οι ΗΠΑ λένε ότι ένα παλαιστινιακό κράτος μπορεί να ιδρυθεί μόνο μέσω άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ