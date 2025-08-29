Το Παρίσι και το Βερολίνο θα συνεχίσουν να «πιέζουν», προκειμένου να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση προκειμένου επιπρόσθετες κυρώσεις να επιβληθούν από εμάς και εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτό, όμως επίσης από τις ΗΠΑ, ώστε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος έχοντας στο πλευρό του τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικής σημασίας», προκειμένου η Μόσχα να δώσει ενδείξεις της βούλησής της να τερματίσει τον πόλεμο, όπως το επιθυμεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ