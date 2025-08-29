Ο Γιώργος Λάνθιμος επέστρεψε στο Φεστιβάλ Βενετίας με τη νέα του ταινία Bugonia, έχοντας στο πέτο τη σημαία της Παλαιστίνης, προκαλκώντας διάφορα σχόλια.



Η ταινία, με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν, πραγματεύεται μια δυστοπική ιστορία που ο ίδιος ο σκηνοθέτης συνέδεσε με την τρέχουσα παγκόσμια πραγματικότητα – πολέμους, κλιματική κρίση και αναισθησία απέναντι στα δεινά.







Η Bugonia είναι εμπνευσμένη από την κορεατική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2003, Save The Green Planet!, του σκηνοθέτη Τζανγκ Τζουν-χβαν. Ο σεναριογράφος Γουίλ Τρέισι επινόησε μια νέα εκδοχή, η οποία ενθουσίασε τον Λάνθιμο μόλις διάβασε το σενάριο πριν από τρία χρόνια.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Λάνθιμος τόνισε ότι «οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν τον σωστό δρόμο», ενώ χαρακτήρισε πολλά από τα στοιχεία της ταινίας ως αντανάκλαση του πραγματικού κόσμου.



«Δυστυχώς, μεγάλο μέρος της δυστοπίας σε αυτή την ταινία δεν είναι καθόλου μυθοπλαστικό. Πολλά από αυτά είναι αντανάκλαση του πραγματικού κόσμου», είπε ο Λάνθιμος. «Αν μη τι άλλο, αυτή η ταινία λέει ότι αυτό συμβαίνει τώρα. Στην πραγματικότητα, έγινε πιο επίκαιρη όσο περνούσε ο καιρός. Η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει πολύ σύντομα» υπογράμμισε ο Λάνθιμος.





Emma Stone, Yorgos Lanthimos and Jesse Plemons at the "BUGONIA" press conference today, 28, during the Venice Film Festival. #Venezia82 #VeniceFilmFestival2025 pic.twitter.com/fw6WL0SWGs — Emma Stone Photos | Fansite (@emstonephotos) August 28, 2025





Παράλληλα, υπενθύμισε τη δημόσια του στάση υπέρ της Γάζας, έχοντας συνυπογράψει με εκατοντάδες κινηματογραφιστές διεθνή επιστολή διαμαρτυρίας για τη δολοφονία της Παλαιστίνιας φωτορεπόρτερ και ηθοποιού Φατίμα Χασούνα, καθώς και για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον καλλιτεχνών και δημοσιογράφων



«Η ακροδεξιά, ο φασισμός, η αποικιοκρατία, τα αντι-τρανς και αντι-LGBTQIA+, σεξιστικά, ρατσιστικά, ισλαμοφοβικά και αντισημιτικά κινήματα δίνουν τη μάχη τους στο πεδίο της μάχης των ιδεών, επιτίθενται στις εκδόσεις, στον κινηματογράφο και στα πανεπιστήμια και γι’ αυτό έχουμε καθήκον να αγωνιστούμε.

Ας αρνηθούμε να αφήσουμε την τέχνη μας να γίνει συνένοχη στο χειρότερο.

Ας ξεσηκωθούμε. Ας κατονομάσουμε την πραγματικότητα. Ας τολμήσουμε συλλογικά να την κοιτάξουμε με την ακρίβεια της ευαίσθητης καρδιάς μας, ώστε να μην μπορεί πλέον να αποσιωπηθεί και να συγκαλυφθεί. Ας απορρίψουμε την προπαγάνδα που αποικίζει συνεχώς τη φαντασία μας και μας κάνει να χάνουμε την αίσθηση της ανθρωπιάς μας», έγραφε μεταξύ άλλων η επιστολή.