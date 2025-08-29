Ερευνητές στις ΗΠΑ λένε ότι ο δράστης που άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών την ώρα που προσεύχονταν σε εκκλησία στη Μινεάπολη ήταν «εμμονικός με την ιδέα να σκοτώσει παιδιά».

Σύμφωνα με τον αρχηγό της Αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο ’Χάρα, ο Ρόμπιν Γουέστμαν (αντρας που δήλωνε γυναίκα) , που σκότωσε δύο παιδιά και τραυμάτισε 18 ακόμη, δεν φαίνεται να είχε κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο, Ο δράστης «φαίνεται ότι μας μισούσε όλους», είπε ο αρχηγός την Πέμπτη, προσθέτοντας: «Πάνω απ’ όλα, ο σκοπευτής ήθελε να σκοτώσει παιδιά».





Σύμφωνα με το BBC, τα δύο παιδιά που δολοφονήθηκαν έχουν αναγνωριστεί από τις οικογένειές τους ως ο Φλέτσερ Μέρκελ, οκτώ ετών, και η Χάρπερ Μόισκι, δέκα ετών.







«Δώστε στα παδιά μια παραπάνω αγγαλιά»

«Χθες, ένας δειλός αποφάσισε να μας πάρει τον οκτάχρονο γιο μας, τον Φλέτσερ», είπε στους δημοσιογράφους ο πατέρας του, Τζέσι Μέρκελ.

«Ο Φλέτσερ αγαπούσε την οικογένειά του, τους φίλους του, το ψάρεμα, τη μαγειρική και όποιο άθλημα του επιτρεπόταν να παίξει», πρόσθεσε.

«Δώστε στα παιδιά σας μια παραπάνω αγκαλιά και ένα φιλί σήμερα. Σ’ αγαπάμε, Φλέτσερ. Θα είσαι πάντα μαζί μας», συνέχισε με δάκρυα στα μάτια.





Οι γονείς της Χάρπερ Μόισκι, Μάικλ Μόισκι και Τζάκι Φλάβιν, ανέφεραν σε δήλωσή τους ότι η κόρη τους «ήταν ένα λαμπερό, χαρούμενο και βαθιά αγαπημένο δεκάχρονο παιδί, του οποίου τα γέλια, η καλοσύνη και το πνεύμα άγγιζαν όλους όσους τη γνώριζαν».

«Ως οικογένεια είμαστε συντετριμμένοι, και τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν το βάθος του πόνου μας», δήλωσαν, προσθέτοντας ότι ελπίζουν «η μνήμη της να γίνει πηγή δράσης για τον τερματισμό της ένοπλης βίας».

«Καμία οικογένεια δεν πρέπει να υποφέρει τέτοιο πόνο... Η αλλαγή είναι δυνατή και αναγκαία – ώστε η ιστορία της Χάρπερ να μη γίνει άλλη μία σε μια μακρά σειρά τραγωδιών».

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν δώσει πολλές λεπτομέρειες για το παρελθόν του υπόπτου, αλλά είπαν ότι ο Γουέστμαν είχε φοιτήσει παλαιότερα στο σχολείο της εκκλησίας και ότι η μητέρα της είχε εργαστεί εκεί.

Η 23χρονη ύποπτη πιστεύεται ότι πλησίασε το πλάι της Εκκλησίας του Ευαγγελισμού, όπου στεγάζεται και σχολείο, και πυροβόλησε δεκάδες φορές μέσα από τα παράθυρα με τρία όπλα. Οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης και μια καπνογόνα βόμβα στο σημείο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν παιδιά να αιμορραγούν καθώς έφευγαν τρέχοντας από την εκκλησία, εκλιπαρώντας για βοήθεια αγνώστους.

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Μινεσότα, Τζόζεφ Τόμσον, είπε ότι «ο δράστης εξέφραζε μίσος προς πολλές ομάδες, μεταξύ αυτών την εβραϊκή κοινότητα και τον Πρόεδρο Τραμπ».

Ο δράστης, που πέθανε επί τόπου από αυτοπυροβολισμό, άφησε σημείωμα, σύμφωνα με αξιωματούχους, αλλά μπορεί να μην γίνει ποτέ γνωστό το οριστικό κίνητρο.

«Δεν θα δώσω αξία στα λόγια του δράστη επαναλαμβάνοντάς τα, είναι φρικτά και απεχθή», είπε ο κ. Τόμσον.





Άλλαξε όνομα να ταυτίζεται με θυληκό

Το 2020, το όνομα του Γουέστμαν άλλαξε νομικά από Ρόμπερτ σε Ρόμπιν, με τον δικαστή να γράφει: «Το ανήλικο παιδί ταυτίζεται ως θηλυκό». Ωστόσο, ορισμένοι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι και αστυνομικοί αναφέρθηκαν στον Γουέστμαν ως άνδρα μιλώντας για την επίθεση.

Ο αρχηγός Ο’Χάρα είπε στους δημοσιογράφους ότι τα ΜΜΕ πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το όνομα του δράστη, γιατί «ο σκοπός του ήταν να αποκτήσει δημοσιότητα».

Πρόσθεσε ότι εκείνη, «όπως και τόσοι άλλοι μαζικοί σκοπευτές που έχουμε δει σε αυτή τη χώρα και αλλού στον κόσμο, είχε μια διεστραμμένη εμμονή με προηγούμενες μαζικές δολοφονίες».

Οι αμερικανικές αρχές έχουν προειδοποιήσει εδώ και χρόνια ότι οι μαζικές δολοφονίες μπορεί να οδηγήσουν σε μιμητικές επιθέσεις, καθώς οι δράστες επιδιώκουν να γίνουν διάσημοι μέσω των εγκλημάτων τους.

FBI: Μισούσε Εβραίους και Τραμπ

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε την επίθεση «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας που τροφοδοτήθηκε από μια ιδεολογία μίσους».



Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Πατέλ είπε ότι ο δράστης «άφησε πολλά αντικαθολικά και αντιθρησκευτικά μηνύματα» γραμμένα πάνω στα όπλα και σε σημειώσεις που βρέθηκαν από τους ερευνητές.

«Το άτομο εξέφρασε μίσος και βία εναντίον των Εβραίων, γράφοντας "Το Ισραήλ πρέπει να πέσει", "Ελευθερία στην Παλαιστίνη", καθώς και βωμολοχίες σχετικές με το Ολοκαύτωμα», έγραψε.

Ο δολοφόνος επίσης «έγραψε σαφή κάλεσμα για βία κατά του Προέδρου Τραμπ πάνω σε γεμιστήρα όπλου».





Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ο δράστης είχε φοιτήσει παλαιότερα στο σχολείο. Η μητέρα της, Μέρι Γκρέις Γουέστμαν, που εργαζόταν εκεί, δεν έχει απαντήσει ακόμη στις προσπάθειες της αστυνομίας να επικοινωνήσει μαζί της.

Επίσης, επιβεβαίωσαν ότι έχουν γίνει έρευνες σε τρεις κατοικίες που συνδέονται με τον δράστη, ο οποίος καταγόταν από προάστιο της Μινεάπολης.

Είπαν ότι η εκκλησία είχε κλειδώσει τις πόρτες της πριν αρχίσει η Λειτουργία, πιθανόν σώζοντας πολλές ζωές.

Οι αρχές πρόσθεσαν ότι τα όπλα της επίθεσης είχαν αγοραστεί νόμιμα, ότι ο δράστης δεν βρισκόταν σε καμία λίστα παρακολούθησης της κυβέρνησης και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως λάμβανε κάποια ψυχιατρική θεραπεία.

Μάρτυρες και συγγενείς θυμάτων περιέγραψαν στον BBC τρομακτικές σκηνές βίας.

Μετά την επίθεση, αρκετοί βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου της Μινεάπολης, κάλεσαν την πολιτεία να θεσπίσει απαγόρευση αυτόματων όπλων.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπορεί κάποιος να ρίχνει 30 σφαίρες πριν χρειαστεί να ξαναγεμίσει», είπε ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι, ζητώντας επίσης την απαγόρευση γεμιστήρων μεγάλης χωρητικότητας.

«Δεν μιλάμε για το κυνηγετικό όπλο του πατέρα σας εδώ. Μιλάμε για όπλα φτιαγμένα για να διαπερνούν θωράκιση και να σκοτώνουν ανθρώπους».