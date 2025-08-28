Το Ισραήλ έπληξε για δεύτερη φορά την Πέμπτη μέσα σε μία εβδομάδα τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, εξαπολύοντας επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά. Πηγή του Υπουργείου Άμυνας των Χούθι διέψευσε την πληροφορία ότι έγιναν στόχος στελέχη των ανταρτών στη Σαναά.

Κάτοικοι της πόλης είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι βομβαρδίστηκαν μια περιοχή κοντά στο προεδρικό μέγαρο και ένα κτίριο στη νότια Σαναά.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές από την Υεμένη, στο συγκρότημα του προεδρικού μεγάρου στεγάζεται μια αίθουσα επιχειρήσεων και μια εγκατάσταση αποθήκευσης πυραύλων που χρησιμοποιούν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες.

Στην ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για μία μοναδική επίθεση. Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ, ωστόσο, είπαν ότι στο στόχαστρο μπήκαν διάφορες τοποθεσίες όπου είχαν συγκεντρωθεί πολλά υψηλόβαθμα στελέχη των Χούθι, προκειμένου να παρακολουθήσουν από την τηλεόραση μια μαγνητοσκοπημένη ομιλία του ηγέτη τους, Άμπντουλ Μάλικ αλ Χούθι.

Ωστόσο, πηγή του Υπουργείου Άμυνας των Χούθι διέψευσε την πληροφορία ότι έγιναν στόχος στελέχη των ανταρτών στη Σαναά.

«Όποιος σηκώνει χέρι εναντίον του Ισραήλ, το χέρι αυτό θα κοπεί» απείλησε νωρίτερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ.

Την Κυριακή, το Ισραήλ ανέφερε ότι έπληξε τη Σαναά, σε αντίποινα για τους πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Ο Νασρουλντίμ Άμερ, στέλεχος των Χούθι, είπε σήμερα ότι οι αντάρτες, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, θα συνεχίσουν να ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Οι Χούθι βάζουν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και εκτοξεύουν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, οι περισσότεροι εκ των οποίων αναχαιτίζονται. Το Ισραήλ απαντά με πλήγματα σε περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι, συμπεριλαμβανομένου και του λιμανιού της Χοντάιντα.

