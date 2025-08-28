Η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησαν με επιστολή τους προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι το Ιράν βρίσκεται σε «ουσιώδη μη συμμόρφωση» με τις δεσμεύσεις του βάσει του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (JCPoA).

Στην επιστολή, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2025, οι τρεις χώρες (E3) τονίζουν ότι «βάσει σαφών πραγματικών αποδεικτικών στοιχείων, θεωρούμε ότι το Ιράν δεν εκπληρώνει σημαντικές υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της JCPoA» και ανακοινώνουν ότι «διά της παρούσης ενεργοποιούμε τη διαδικασία που είναι γνωστή ως μηχανισμός “snapback”».

Η επιστολή υπενθυμίζει ότι η κίνηση αυτή γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 11 του Ψηφίσματος 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες διευκρινίζουν πως ενεργούν "με την εθνική τους ιδιότητα ως συμμετέχοντα κράτη στη JCPoA».

Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ζητούν η επιστολή τους να κυκλοφορήσει ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για επίσημη κοινοποίηση προς όλα τα μέλη.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον, σε δήλωση του χαιρετίζει την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας να υποβάλουν επίσημο αίτημα για την επαναφορά των κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

«Το Ιράν συνεχίζει να αγνοεί τη διεθνή κοινότητα και να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του ξανά και ξανά. Το Ισραήλ έχει ήδη καταδείξει τις ανησυχίες του για τις κακόβουλες προθέσεις του καθεστώτος των αγιατολάχ. Τώρα και οι χώρες του κόσμου συμμετέχουν στη μάχη κατά του άξονα του κακού. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διακοπής του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και της αύξησης της πίεσης στο καθεστώς της Τεχεράνης», αναφέρει στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ