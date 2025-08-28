Ο αριθμός των νεκρών στο Κίεβο από τη μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία, κατά τη διάρκεια της νύχτας, έφθασε τους 19, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκάτσνεκο. Οι τραυματίες ανέρχονται σε δεκάδες.

«Δεκαεννιά νεκροί. Στον τόπο της επίθεσης στη συνοικία Νταρνίτσκι συνεχίζουν να εργάζονται τα σωστικά συνεργεία», έγραψε ο Τκάτσενκο.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο περιέγραψε την επίθεση ως μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην πόλη, τους τελευταίους μήνες.

Τουλάχιστον 63 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση που διήρκεσε ώρες και η οποία προκάλεσε ζημιές σε κτίρια σε όλες τις συνοικίες της πόλης, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η επίθεση, η δεύτερη μεγαλύτερη από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, ήταν η απάντηση της Μόσχας στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ έγραψε: «Οι στόχοι; Όχι στρατιώτες και όπλα, αλλά κατοικημένες περιοχές στο Κίεβο — ανατινάζοντας πολιτικά τρένα, τα γραφεία του συμβουλίου της ΕΕ και της βρετανικής αποστολής και αθώους πολίτες».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε μια τουρκική εταιρεία και στην πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν.

Πηγή: ΚΥΠΕ