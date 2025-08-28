Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε την Πέμπτη τον βομβαρδισμό του Κιέβου από τη Ρωσία, ζητώντας κατάπαυση του πυρός καθώς η Μόσχα προχωρά με αεροπορικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις.

"Ο Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσική Ομοσπονδία κατά τη διάρκεια της νύχτας", δήλωσε ο εκπρόσωπός του, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές στα γραφεία διπλωματικών αντιπροσωπειών στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός που θα οδηγήσει σε μια δίκαιη, ολοκληρωμένη και βιώσιμη ειρήνη», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε 18 ανθρώπους, σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό από τις αρχές της Ουκρανίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ