Η Σουηδία και η Ολλανδία κάλεσαν την ΕΕ να υιοθετήσει κυρώσεις κατά του Ισραήλ και της Χαμάς για τον πόλεμο στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κυριότητα του Γαλλικού Πρακτορείου, την Πέμπτη.

Σε επιστολή προς την επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Σουηδίας και της Ολλανδίας ζήτησαν στοχευμένες κυρώσεις κατά των Υπουργών της ισραηλινής κυβέρνησης και των Εβραίων εποίκων σε ισραηλινά κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, καθώς και νέες κυρώσεις κατά της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς.

Απαίτησαν, επίσης, την αναστολή του εμπορικού τμήματος μιας συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ που επιτρέπει το ελεύθερο εμπόριο σε διάφορους τομείς, ιδίως στη βιομηχανία και τη γεωργία.

Το θέμα πρόκειται να συζητηθεί σε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, στην Κοπεγχάγη, το Σάββατο.

Η επιστολή, με ημερομηνία 27 Αυγούστου, «υπενθυμίζει την ανάγκη ταχείας υιοθέτησης στοχευμένων κυρώσεων κατά των εξτρεμιστών Ισραηλινών Υπουργών που προωθούν παράνομες εποικιστικές δραστηριότητες και εργάζονται ενεργά κατά μιας διαπραγματευμένης λύσης δύο κρατών, καθώς και την ανάγκη για πρόσθετες κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων».

Η Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, ζητά από τον Μάιο κυρώσεις κατά των ακροδεξιών Υπουργών στο ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο που έχουν πιέσει για την προσάρτηση των παράνομα κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών.

Δήλωσε στο σουηδικό δημόσιο ραδιόφωνο SR, την Πέμπτη, ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία «δυσκολιών» για τους υπουργούς που ηγήθηκαν της εκστρατείας για την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στα κατεχόμενα εδάφη.

Ο Caspar Veldkamp παραιτήθηκε από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ολλανδίας την περασμένη εβδομάδα, αφού το ολλανδικό Υπουργικό Συμβούλιο δεν κατάφερε να συμφωνήσει σε νέες εθνικές κυρώσεις κατά του Ισραήλ για τις τακτικές του στον πόλεμο της Γάζας.

Αντικαταστάθηκε από τον Ruben Brekelmans.

Στην επιστολή τους, οι Stenergard και Brekelmans ζήτησαν από την υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ να «υποβάλει πρόσθετες προτάσεις σχετικά με τρόπους αύξησης της πίεσης στη Χαμάς», η οποία βρίσκεται στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς έχει ήδη απαγορευτεί ως «τρομοκρατική» οργάνωση από την ΕΕ και πολλά δυτικά έθνη.

Πηγή: ΚΥΠΕ