Η Βαλεντίνα Γκόμεζ, υποψήφια Ρεπουμπλικανή για το Κογκρέσο στο Τέξας και γνωστή για την ακραία ρητορική της, προκάλεσε σάλο αφού σε προεκλογικό της βίντεο έκαψε με φλογοβόλο ένα αντίτυπο του Κορανίου, δηλώνοντας πως «το Ισλάμ πρέπει να σταματήσει». Η ενέργεια αυτή την οδήγησε σε αποκλεισμό από όλες τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, εκτός του Χ.

Το βίντεο πυροδότησε μαζικές αντιδράσεις, καθώς πολλοί χρήστες επεσήμαναν ότι το Κοράνι αναφέρεται θετικά στον Ιησού και τη Μαρία, γεγονός που καθιστά την πράξη της προσβλητική όχι μόνο για τους μουσουλμάνους, αλλά και για τις χριστιανικές μορφές που η ίδια δηλώνει πως τιμά.

Οι επικριτές της τη χαρακτηρίζουν αμόρφωτη και επικίνδυνη, τονίζοντας ότι η πράξη της καλλιεργεί μίσος και παραβιάζει την ελευθερία θρησκείας, θεμελιώδη αρχή του αμερικανικού Συντάγματος. Την καταδίκη τους εξέφρασαν και προσωπικότητες όπως ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και η Σαΐχα Αλί Αλ-Μάρι από το Κατάρ, η οποία τη συνέδεσε με την ισραηλινή καταπίεση χριστιανών στην Παλαιστίνη.

Η Γκόμεζ έχει στο παρελθόν προκαλέσει αντιδράσεις με βίαια και μισαλλόδοξα βίντεο, ενώ κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί τη θρησκεία και τη μισαλλοδοξία για να ενισχύσει τις πολιτικές της φιλοδοξίες.



