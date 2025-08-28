Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν στο Κίεβο από τη μαζική επίθεση με drones και πυραύλους που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί η Μόσχα ότι προτιμά να συνεχίσει "να σκοτώνει" από το να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Νωρίς σήμερα το πρωί διασώστες και κάτοικοι προσπαθούσαν να μαζέψουν τα συντρίμμια από τους δρόμους του κέντρου του Κιέβου.

Πλήγμα έχει ανοίξει έναν κρατήρα σε πολυώροφη πολυκατοικία, κόβοντας το κτίριο στα δύο. Διασώστες, ορθοί ανάμεσα στα ερείπια, απεγκλώβισαν το πτώμα ενός ανθρώπου, καλυμμένο από σκόνη, το οποίο τοποθέτησαν σε μαύρο πλαστικό σάκο, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP.

Από τα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Συνολικά στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη η Ρωσία εκτόξευσε 598 drones και 31 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ρωσία "επιλέγει να συνεχίζει να σκοτώνει αντί να τερματίσει τον πόλεμο".

"Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία ακόμη δεν φοβάται τις επιπτώσεις", πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι τα τελεσίγραφα προς τον Κρεμλίνο για να τερματίσει τον πόλεμο δεν είχαν αποτέλεσμα.

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι το Κίεβο αναμένει "την αντίδραση" όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP