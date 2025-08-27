Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σήμερα ο φιλάνθρωπος δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος, που βρίσκεται στο στόχαστρο υπερσυντηρητικών και συνωμοσιολόγων, και ο γιος του να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, διότι στήριξαν, σύμφωνα με τον ίδιο, βίαιες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

«Πρέπει να ασκηθούν σε βάρος τους διώξεις βάσει του νόμου RICO για τη στήριξή τους σε βίαιες διαδηλώσεις και ακόμα περισσότερα, παντού στις ΗΠΑ» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social, αναφερόμενος σε έναν ομοσπονδιακό νόμο για τις εγκληματικές οργανώσεις.

Ο Τζορτζ Σόρος, ηλικίας 95 ετών, και η «ομάδα του των ψυχοπαθών προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στη χώρα μας!», συμπλήρωσε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο οργανισμός Open Society Foundations (OSF), που ίδρυσε ο Τζορτζ Σόρος, καταδίκασε τις «σκανδαλώδεις και ψευδείς» κατηγορίες του Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα δελτίο Τύπου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο οργανισμός «δεν στηρίζει ούτε χρηματοδοτεί βίαιες διαδηλώσεις. Η αποστολή μας είναι να προκρίνουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία εδώ και παντού σε ολόκληρο τον κόσμο», διαβεβαίωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου.

Μισητός από τους υπερσυντηρητικούς, τακτικός στόχος επιθέσεων με αντισημιτικούς υπαινιγμούς, ο γεννηθείς στην Ουγγαρία δισεκατομμυριούχος κατηγορείται από τους επικριτές του ότι εργάστηκε προκειμένου να ανατρέψει κυβερνήσεις ή να ενορχηστρώσει μια μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη.

Αιτία: τα δισεκατομμύρια που κατέβαλε μέσω του οργανισμού του υπέρ των μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και τη δικαιοσύνη, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των προσφύγων, της ελευθερίας της έκφρασης.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων τον Ιούνιο κατά της μεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στο Λος Άντζελες, συντηρητικοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζονταν, χωρίς αποδείξεις, ότι αυτές οι συγκεντρώσεις τροφοδοτούνταν από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που στήριζε ο Σόρος.

Οι δημοσιογράφοι του AFP είχαν τότε αποδείξει πως φωτογραφίες που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο και υποτίθεται πως έδειχναν τούβλα που είχαν τοποθετηθεί από αυτούς τους οργανισμούς σε στρατηγικής σημασίας σημεία προκειμένου να τα πάρουν και να τα πετάξουν οι διαδηλωτές εναντίον της αστυνομίας είχαν τραβηχτεί σε άλλες περιοχές.

Ένας από τους γιους του Τζορτζ Σόρος, ο Αλεξάντερ, που πήρε τα ηνία του οργανισμού, έχει δηλώσει πως θέλει να εμπλακεί περαιτέρω στις ΗΠΑ απ’ ότι ο πατέρας του, στηρίζοντας προγράμματα που ενθαρρύνουν τους Λατίνους και τους Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους να ψηφίσουν και καλώντας τους Δημοκρατικούς εκλεγμένους να επικοινωνούν καλύτερα.

Τον Ιανουάριο, ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απένειμε στον Τζορτζ Σόρος το "Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters