H EE παραμένει στο πλευρό της Μολδαβίας στην ευρωπαϊκή της πορεία αναφέρουν η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας, με την ευκαιρία της Ημέρας Ανεξαρτησίας της χώρας.

Σε αναρτήσεις στα ΜΚΔ η φον ντερ Λάϊεν αναφέρει ότι σήμερα γιορτάζουμε τη δημοκρατία στη Μολδαβία, το άθραυστο πνεύμα του λαού της και την αγάπη του για την ελευθερία.

"Παραμένουμε στο πλευρό σας στο δρόμο προς το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον", αναφέρει.

Η Κάγια Κάλας σε ανάρτηση αναφέρει ότι η Μολδαβία απέδειξε τι σημαίνει ανεξαρτησία δηλαδή η ελευθερία να επιλέγει το δρόμο προς το μέλλον.

"Σήμερα, ο παλμός της Ευρώπης χτυπά μαζί σας στο ταξίδι σας προς την ΕΕ", αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ