Ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας δέχθηκε πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα, αφού ανάρτησε ο ίδιος βίντεο στο οποίο φαίνεται να τρέχει σε αυτοκινητόδρομο με το hashtag #TurkeyAccelerates.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Αμπντουλκαντίρ Ουραλόğlu ανάρτησε στο Χ ένα βίντεο όπου οδηγεί σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην Άγκυρα, ακούγοντας παραδοσιακά τραγούδια και αποσπάσματα από ομιλίες του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε αρκετά σημεία του βίντεο, που δείχνουν κατά λάθος το ταχύμετρο, καταγράφεται να κινείται με ταχύτητες μεταξύ 190 και 225 χλμ/ώρα. Το ανώτατο όριο στον συγκεκριμένο δρόμο είναι 140 χλμ/ώρα.





Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/iGToOlTpfD — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουραλόğlu ανήρτησε εκ νέου το βίντεο, παραδεχόμενος ότι δέχθηκε πρόστιμο για παραβίαση του ορίου ταχύτητας και ότι με την ανάρτηση ουσιαστικά «κατέδωσε τον εαυτό του».

«Πήρα το τιμόνι για να ελέγξω τον αυτοκινητόδρομο Άγκυρας-Νίγδης και άθελά μου ξεπέρασα το όριο ταχύτητας για σύντομο διάστημα. Με το βίντεο ουσιαστικά αυτοκατήγγειλα τον εαυτό μου», έγραψε.

Το ειδοποιητήριο της Τροχαίας, αντίγραφο του οποίου δημοσίευσε, δείχνει ότι οδηγούσε με 225 χλμ/ώρα και έλαβε πρόστιμο 9.267 τουρκικών λιρών (περίπου 165 λίρες στερλίνες).

«Από εδώ και πέρα θα είμαι πολύ πιο προσεκτικός», πρόσθεσε. «Η τήρηση των ορίων ταχύτητας είναι υποχρεωτική για όλους».