Οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ σε προϊόντα της Ινδίας, που ανέρχονταν στο 25% στην αρχή του τρέχοντα μήνα, αυξήθηκαν από σήμερα στο 50%, εν είδει τιμωρίας από την κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος αυτής του ομοσπονδιακού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, επειδή ο ασιατικός γίγαντας συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Ο αμερικανός πρόεδρος, που έχει προκαλέσει δυνατές αναταράξεις στο εμπόριο σε παγκόσμια κλίμακα αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, είχε ανακοινώσει την επιβολή του τιμωρητικού δασμού αυτού στην αρχή του μήνα, εκφράζοντας αγανάκτηση για την άρνηση της Μόσχας να δεχτεί να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Παρά τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε στον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, δεν ακύρωσε το μέτρο αυτό, που έχει σκοπό στη θεωρία να περιορίσει τα έσοδα της Ρωσίας και άρα τη δυνατότητά της να χρηματοδοτεί την πολεμική της προσπάθεια στο ουκρανικό έδαφος.

Η Ινδία συγκαταλέγεται στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού αργού, μετά την Κίνα. Η ποσότητα ρωσικού πετρελαίου που εισήγαγε το 2024 έφθασε σχεδόν το 36% του συνόλου, ενώ δεν ξεπερνούσε το 2% προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα του ινδικού υπουργείου Εμπορίου.

Για το Νέο Δελχί, η επιλογή είναι πραγματιστική. Η παραγωγή των κρατών του Κόλπου εξάγεται κατά προτεραιότητα στην Ευρώπη, κι η Ινδία είναι αναγκασμένη να στραφεί σε άλλους προμηθευτές, κάτι που διευκολύνει η απόφαση της Γηραιάς Ηπείρου να σταματήσει κατά το μεγαλύτερο μέρος τους τις εισαγωγές ρωσικών υδρογονανθράκων.

Οι νέοι δασμοί δεν αφορούν πάντως παρά μόνο μέρος των ινδικών αγαθών που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, η εμβέλειά τους είναι –συγκριτικά– περιορισμένη. Αυτό αφορά ιδίως τα iPhones, ολοένα περισσότερα από τα οποία συναρμολογούνται από ινδικούς ομίλους που αναλαμβάνουν υπεργολαβίες για λογαριασμό της Apple.

Ωστόσο ακόμη κι αυτά τα τελευταία προοδευτικά θα υποστούν πλήγμα από τους τομεακούς τελωνειακούς δασμούς ως ακόμη και 100% που εννοεί να επιβληθούν ο ρεπουμπλικάνος σε ημιαγωγούς και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Οι ινδικές εξαγωγικές εταιρείες φοβούνται μείωση παραγγγελιοληψιών, μεταφορά της παραγωγής σε άλλες χώρες, απώλειες θέσεων εργασίας. Οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της χώρας με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο, οι ινδικές εταιρείες πωλούν εκεί εμπορεύματα αξίας 87 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πλέον κάθε χρόνο.

Χθες Τρίτη η συνομοσπονδία οργανισμών ινδικών εξαγωγικών εταιρειών (FIEO), συλλογικός φορέας με επιρροή, τόνισε πως η δραστηριότητα υφαντουργιών κι εταιρειών που εξάγουν θαλασσινά πλήττεται ήδη και κάλεσε τις αρχές να αναλάβουν δράση για να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις εν μέσω «αυτής της φάσης αναταράξεων».

Το Νέο Δελχί επαναλαμβάνει πως ελπίζει να κλείσει συμφωνία με την Ουάσιγκτον για το εμπόριο. Όμως ενδέχεται να αποδειχτεί δύσκολο, ιδίως λόγω της πρόσβασης στην ινδική αγορά αγροτικών προϊόντων και γαλακτοκομικών που απαιτεί η άλλη πλευρά, λεπτό ζήτημα που αφορά αξιοσημείωτα αξιόλογο μέρος της εκλογικής βάσης του ινδουιστή εθνικιστή πρωθυπουργού Μόντι.

Συνομιλίες των δυο κυβερνήσεων βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο, όμως η Ινδία έχει αποδεχτεί «πολύ πιο σκληρός διαπραγματευτής» απ’ ό,τι αναμενόταν, παραδέχεται ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

Αφότου επέστρεψε στην προεδρία ο αμερικανός πρόεδρος έθεσε σε εφαρμογή κατά κύματα νέους, πολύ υψηλότερους τελωνειακούς δασμούς σε προϊόντα από όλο τον κόσμο που εισάγονται στις ΗΠΑ, που πλέον είναι κατά μέσο όρο υψηλότεροι από εκείνους στις αρχές των χρόνων του 1910, με εξαίρεση μερικές εβδομάδες του 2025, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Για να περιοριστούν οι συνέπειες στη χώρα του, ο ινδός πρωθυπουργός Μόντι διαβεβαίωσε πως θα «μειώσει το φορολογικό βάρος του απλού πολίτη» στην ομιλία του την ημέρα της ανεξαρτησίας (15η Αυγούστου).

Η τόνωση της εσωτερικής αγοράς πιθανόν είναι πλέον απαραίτητη για την ινδική οικονομία, καθώς οικονομολόγοι προβλέπουν ότι ελλείψει συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Νέο Δελχί, η ανάπτυξη της οικονομίας της Ινδίας ενδέχεται να επιβραδυνθεί, υποχωρώντας κάτω από το φράγμα του 6%.

Το ΔΝΤ προέβλεψε στα τέλη Ιουλίου πως η ανάπτυξη της Ινδίας θα φθάσει το 6,4% του ΑΕΠ φέτος.

Το Νέο Δελχί, αντιδρώντας, άρχισε διαδικασία προσέγγισης με το Πεκίνο. Κι αυτό παρότι οι σχέσεις ανάμεσα στις δυο ασιατικές δυνάμεις πέρασαν θύελλα έπειτα από φονικές συγκρούσεις στοιχείων των στρατών των δυο χωρών στα Ιμαλάια το 2020.

