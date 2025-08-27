Μια 14χρονη μαθήτρια στο Νταντί της Σκωτίας κατηγορείται για κατοχή αιχμηρού όπλου, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ανήλικη εντοπίστηκε να κρατά τσεκούρι και μαχαίρι σε δημόσιο χώρο στην περιοχή Lochee, μετά από κλήση που έλαβαν οι αρχές γύρω στις 19:40 το απόγευμα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει τη νεαρή να κρατά τα αντικείμενα και να απευθύνεται φωνάζοντας σε έναν άνδρα (αναφορές ότι πρόκειται για μετανάστη) εκτός κάμερας, ενώ στο πλάνο φαίνεται και μία ακόμη κοπέλα να τη συνοδεύει. Στιγμιότυπα από το οπτικό υλικό παρουσιάζουν τις δύο ανήλικες να κατηγορούν τον άνδρα ότι επιτέθηκε σε μικρότερο παιδί.

Η Αστυνομία Σκωτίας επιβεβαίωσε ότι η 14χρονη συνελήφθη και κατηγορήθηκε επίσημα για κατοχή επικίνδυνου όπλου. Όπως προβλέπει ο νόμος, το όνομά της δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί λόγω της ηλικίας της. Η υπόθεση θα προωθηθεί στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.

Παράλληλα, το βίντεο έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι συνθήκες και τα πραγματικά αίτια της αντιπαράθεσης.



