Ένας άνδρας σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα σε χωριό στη νότια Συρία, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana, την επομένη της ισραηλινής εισβολής σε αυτήν την περιοχή που κατήγγειλε η Δαμασκός.

Αφότου ένας συνασπισμός ισλαμιστών ανέτρεψε τον επί δεκαετίες πρόεδρο της χώρας Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα στη Συρία με την οποία βρίσκεται τεχνικά σε κατάσταση πολέμου, οδηγώντας στην έναρξη διαλόγου με τις νέες αρχές.

Σύμφωνα με το Sana, "ένας νεαρός άνδρας σκοτώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό ενός σπιτιού στο χωριό Ταμάτζα", στα συριακά υψίπεδα Γκολάν, ένα μέρος των οποίων έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ.

Χθες Δευτέρα, το συριακό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για μία "στρατιωτική εισβολή των ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων στην περιοχή Μπέιτ Τζιν", στη νότια Συρία.

Περίπου 60 στρατιώτες έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, σύμφωνα με το υπουργείο, που κατήγγειλε την "κατάφωρη παραβίαση" της κυριαρχίας της χώρας και καταδίκασε αυτήν την "επικίνδυνη κλιμάκωση".

Την περασμένη εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε επιχειρήσεις στη νότια Συρία, όπου ανακάλυψε όπως είπε "εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων" και "προσήγαγε υπόπτους".

Μετά την πτώση του Άσαντ, ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε δυνάμεις στην αποστρατιωτικοποιημένη ουδέτερη ζώνη που τελεί υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών στα υψίπεδα του Γκολάν, κοντά στο τμήμα που προσάρτησε το Ισραήλ το 1981.

Οι δύο εχθρικές εδώ και δεκαετίες χώρες ξεκίνησαν παρ΄όλ' αυτά διάλογο υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Στις 19 Αυγούστου, ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Ασάαντ αλ Σιμπάνι συναντήθηκε με ισραηλινή αντιπροσωπεία στο Παρίσι προκειμένου να συζητήσουν την "αποκλιμάκωση" μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, σύμφωνα με το Sana.

Στις συνομιλίες συζητήθηκε το θέμα της επιστροφής στη συμφωνία απεμπλοκής του 1974 ανάμεσα στις δύο χώρες, με βάση την οποία είχε δημιουργηθεί η ουδέτερη ζώνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ