Το Ισραήλ συνεχίζει να ενισχύει την αμυντική του ικανότητα στη Μεσόγειο με το ναυτικό Iron Dome, γνωστό και ως C-Dome, ένα προηγμένο σύστημα αεράμυνας που έχει ενσωματωθεί στις κορβέτες Sa’ar-5 και Sa’ar-6 του Ισραηλινού Ναυτικού. Το σύστημα, εξοπλισμένο με πυραύλους Tamir, έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση βλημάτων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων που απειλούν πλοία, παράκτιες εγκαταστάσεις και υπεράκτιες υποδομές, όπως οι πλατφόρμες φυσικού αερίου Λεβιάθαν και Ταμάρ. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Chevron, Μάικλ Γουίρθ, σε συνέντευξη του Δεκεμβρίου 2024, το C-Dome έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό ακόμη και έναντι «αυτόνομων υποβρύχιων επιθέσεων», υποδεικνύοντας την ικανότητά του να αντιμετωπίζει απειλές που προέρχονται από ή κοντά σε υποθαλάσσια περιβάλλοντα.

Η ανάπτυξη του ναυτικού Iron Dome ξεκίνησε ως απάντηση σε απειλές από τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο της Γάζας το 2014, όπου πύραυλοι στόχευσαν την ισραηλινή ακτογραμμή και υπεράκτιες εγκαταστάσεις. Με τη χρήση προηγμένων ραντάρ, όπως το EL/M-2248 Adir, και τη συνδεσιμότητα με χερσαίες μονάδες Iron Dome, το σύστημα προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Κάθε κορβέτα μπορεί να φέρει πολλαπλούς εκτοξευτές με έως και 20 πυραύλους, επιτρέποντας την ταυτόχρονη αντιμετώπιση πολλαπλών απειλών.

Πιθανή προστασία του Great Sea Interconnector

Πέρα από την προστασία των ισραηλινών πλατφορμών φυσικού αερίου, το ναυτικό Iron Dome θα μπορούσε δυνητικά να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ασφάλεια του Great Sea Interconnector, του φιλόδοξου υποθαλάσσιου καλωδίου που θα συνδέσει τα ηλεκτρικά δίκτυα της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Το έργο, το οποίο προωθείται από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης, στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, η γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των απειλών από μη κρατικούς δρώντες ή κράτη με ανταγωνιστικά συμφέροντα, καθιστά την προστασία αυτής της κρίσιμης υποδομής επιτακτική. Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε χθες ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ θα προχωρήσει κανονικά, παρά τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του στο Open τόνισε πως πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πως οι έρευνες θα συνεχιστούν το προσεχές διάστημα.

Το C-Dome, με την ικανότητά του να ανιχνεύει και να αναχαιτίζει απειλές κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας ή ακόμη και από υποβρύχια προέλευση, θα μπορούσε να προστατεύσει το Great Sea Interconnector από πιθανές επιθέσεις, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή πυραύλους που εκτοξεύονται από θαλάσσιες πλατφόρμες. Η παρουσία ισραηλινών πολεμικών πλοίων εξοπλισμένων με το σύστημα στη Μεσόγειο ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα, διασφαλίζοντας ότι το καλώδιο, το οποίο θα εκτείνεται σε βάθη έως και 2.700 μέτρα, παραμένει ασφαλές από σκόπιμες ή τυχαίες απειλές. Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ σε αυτό το έργο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και κοινές αμυντικές στρατηγικές, με το C-Dome να αποτελεί βασικό πυλώνα.Μελλοντικές



Προοπτικές

Η επιτυχία του ναυτικού Iron Dome σε δοκιμές και επιχειρήσεις ενισχύει τη θέση του Ισραήλ ως ηγέτη στην τεχνολογία αεράμυνας. Η δυνατότητα επέκτασης της χρήσης του για την προστασία περιφερειακών έργων, όπως ο Great Sea Interconnector, υπογραμμίζει τη σημασία της τεχνολογικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση σύγχρονων γεωπολιτικών προκλήσεων. Καθώς η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει εστία εντάσεων, η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών και η αξιοποίηση προηγμένων αμυντικών συστημάτων θα είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.