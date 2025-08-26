Γιγάντιο τείχος σκόνης σάρωσε τη μητροπολιτική περιοχή του Φοίνιξ χθες προκαλώντας διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις πτήσεις.

Λόγω των καταιγίδων περίπου 39.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα κυρίως στην κομητεία Μαρικόπα.

Οι οδηγοί έσπευσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους εν μέσω δυνατών ανέμων και βροχής, καθώς η αμμοθύελλα -γνωστή και ως haboob- πλησίαζε. Όπως εξηγεί το AP, οι haboobs συνδέονται με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους και μπορούν να κάνουν την οδήγηση στους δρόμους σχεδόν αδύνατη. Σε όλο το μητροπολιτικό Φοίνιξ η ορατότητα είχε μειωθεί σε ένα τέταρτο του μιλίου, αλλά η ατμόσφαιρα είχε καθαρίσει μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.

Το Φοίνιξ ήταν πιο ξηρό από το συνηθισμένο κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου βροχών, ενώ τμήματα της νοτιοανατολικής και βορειοκεντρικής Αριζόνα είχαν αρκετή βροχή, δήλωσε ο Μαρκ Ο'Μάλεϊ, μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Φοίνιξ. «Αλλά αυτό είναι συνηθισμένο για έναν μουσώνα· άλλες φορές χτυπά κι άλλες όχι», είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόγνωση για τη μητροπολιτική περιοχή του Φοίνιξ δίνει 40% πιθανότητα βροχής την Τρίτη, πριν ο καιρός βελτιωθεί.

Το Υπουργείο Μεταφορών της Αριζόνα προειδοποίησε τους πολίτες να μην οδηγούν μέσα σε μια καταιγίδα σκόνης και τόνισε αν βρεθούν εντός μίας να σταματήσουν το όχημα.

Τα αεροπλάνα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Φοίνιξ Σκάι Χάρμπορ καθηλώθηκαν προσωρινά λόγω «ακραίων καιρικών φαινομένων», όπως ανέφερε εκπρόσωπος του αεροδρομίου στο AP.

Η καταιγίδα προκάλεσε επίσης πτώσεις δέντρων και διακοπές στη λειτουργία των φαναριών.