Περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ασφαλώς διαχειριζόμενο πόσιμο νερό, δήλωσαν τα Ηνωμένα Έθνη την Τρίτη, προειδοποιώντας ότι η πρόοδος προς την καθολική κάλυψη δεν προχωρά με αρκετά γρήγορους ρυθμούς.

Οι υπηρεσίες υγείας και παιδικής μέριμνας του ΟΗΕ δήλωσαν ότι ένας στους τέσσερεις ανθρώπους παγκοσμίως δεν είχε πρόσβαση σε ασφαλώς διαχειρίσιμο πόσιμο νερό πέρυσι, με πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπων να εξακολουθούν να εξαρτώνται από την κατανάλωση επιφανειακού νερού - για παράδειγμα από ποτάμια, λίμνες και κανάλια.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η UNICEF δήλωσαν ότι οι καθυστερημένες υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής (WASH) εκθέτουν δισεκατομμύρια ανθρώπων σε μεγαλύτερο κίνδυνο ασθενειών.

Σε κοινή μελέτη, ανέφεραν ότι ο κόσμος παραμένει μακριά από την επίτευξη του στόχου της καθολικής κάλυψης τέτοιων υπηρεσιών έως το 2030.

Αντίθετα, αυτός ο στόχος «είναι όλο και πιο ανέφικτος», προειδοποίησαν.

«Το νερό, η αποχέτευση και η υγιεινή δεν είναι προνόμια: είναι βασικά ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε ο επικεφαλής περιβάλλοντος του ΠΟΥ, Ruediger Krech. «Πρέπει να επιταχύνουμε τη δράση, ειδικά για τις πιο περιθωριοποιημένες κοινότητες», επεσήμανε.

Η έκθεση εξέτασε πέντε επίπεδα υπηρεσιών πόσιμου νερού.

Η ασφαλής διαχείριση, η υψηλότερη, ορίζεται ως το πόσιμο νερό που είναι προσβάσιμο στις εγκαταστάσεις, διαθέσιμο όταν χρειάζεται και απαλλαγμένο από κοπρανώδη και χημική μόλυνση προτεραιότητας.

Τα τέσσερα παρακάτω επίπεδα είναι βασικό (βελτιωμένο νερό που χρειάζεται λιγότερο από 30 λεπτά για πρόσβαση), περιορισμένο (βελτιωμένο, αλλά χρειάζεται περισσότερος χρόνος), μη βελτιωμένο (για παράδειγμα, από μη προστατευμένο πηγάδι ή πηγή) και επιφανειακό νερό.

Η κατανάλωση επιφανειακού νερού μειώνεται

Από το 2015, 961 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε ασφαλώς διαχειρίσιμο πόσιμο νερό, με την κάλυψη να αυξάνεται από 68% σε 74%, αναφέρει η έκθεση.

Από τα 2,1 δισεκατομμύρια ανθρώπους πέρυσι που εξακολουθούσαν να μην έχουν ασφαλώς διαχειρίσιμες υπηρεσίες πόσιμου νερού, 106 εκατομμύρια χρησιμοποίησαν επιφανειακό νερό - σημείωση 61 εκατομμυρίων την τελευταία δεκαετία.

Ο αριθμός των χωρών που έχουν εξαλείψει τη χρήση επιφανειακού νερού για πόση εν τω μεταξύ αυξήθηκε από 142 το 2015 σε 154 το 2024, αναφέρει η μελέτη.

Το 2024, 89 χώρες είχαν καθολική πρόσβαση σε τουλάχιστον βασικό πόσιμο νερό, εκ των οποίων οι 31 είχαν καθολική πρόσβαση σε ασφαλώς διαχειρίσιμες υπηρεσίες.

Οι 28 χώρες όπου περισσότεροι από ένας στους τέσσερεις ανθρώπους εξακολουθούσαν να μην έχουν βασικές υπηρεσίες συγκεντρώνονταν σε μεγάλο βαθμό στην Αφρική.

Στόχοι που δεν επιτυγχάνονται

Όσον αφορά την αποχέτευση, 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε ασφαλώς διαχειρίσιμες υπηρεσίες αποχέτευσης από το 2015, με την κάλυψη να αυξάνεται από 48% σε 58%, σύμφωνα με τη μελέτη.

Αυτές ορίζονται ως βελτιωμένες εγκαταστάσεις που δεν μοιράζονται με άλλα νοικοκυριά και όπου τα περιττώματα απορρίπτονται με ασφάλεια επί τόπου ή απομακρύνονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός του χώρου.

Ο αριθμός των ατόμων που ασκούν υπαίθρια αφόδευση έχει μειωθεί κατά 429 εκατομμύρια σε 354 εκατομμύρια το 2024, ή στο 4% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Από το 2015, 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγιεινής - μια εγκατάσταση πλυσίματος χεριών με σαπούνι και νερό στο σπίτι - με την κάλυψη να αυξάνεται από 66% σε 80%, σύμφωνα με τη μελέτη.

«Όταν τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό, αποχέτευση και υγιεινή, η υγεία, η εκπαίδευση και το μέλλον τους τίθενται σε κίνδυνο», προειδοποίησε η Cecilia Scharp, διευθύντρια της UNICEF για το WASH.

«Αυτές οι ανισότητες είναι ιδιαίτερα έντονες για τα κορίτσια, τα οποία συχνά επωμίζονται το βάρος της συλλογής νερού και αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως. Με τον τρέχοντα ρυθμό, η υπόσχεση για ασφαλές νερό και αποχέτευση για κάθε παιδί χάνεται όλο και περισσότερο», τόνισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ