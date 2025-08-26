Η διπλωματία των ΗΠΑ κατήγγειλε χθες Δευτέρα τον θάνατο νικαραγουανού αντιπολιτευόμενου ο οποίος είχε φυλακιστεί τον Ιούλιο από τις αρχές της Νικαράγουας, εκφράζοντας «φρίκη» για την «απανθρωπιά» των συμπροέδρων και συζύγων Ντανιέλ Ορτέγα και Ροσάριο Μουρίγιο.

Ο Μαουρίσιο Αλόνσο συνελήφθη τη 18η Ιουλίου, κατά τη διάρκεια εφόδων της αστυνομίας στον δήμο Χινοτέπε, 45 χιλιόμετρα νότια από τη Μανάγουα, σύμφωνα με νικαραγουανά μέσα ενημέρωσης στην εξορία, που μετέδωσαν επίσης την είδηση του θανάτου του χθες.

«Αισθανόμαστε φρίκη για την απανθρωπιά της δικτατορίας Μουρίγιο-Ορτέγα, καθώς οι αρχές παρέδωσαν σήμερα (σ.σ. χθες) στην οικογένειά του την άψυχη σορό του Μαουρίτσιο Αλόνσο, νικαραγουανού υπερασπιστή της θρησκευτικής ελευθερίας», ανέφερε μέσω X το γραφείο υποθέσεων δυτικού ημισφαιρίου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στα αγγλικά και στα ισπανικά.

«Η δικτατορία φυλάκισε άδικα και κράτησε τον Αλόνσο μυστικά για έναν μήνα, ως τον θάνατό του», πρόσθεσε.

Ο θάνατός του καταγράφτηκε «υπό το βλέμμα» των συμπροέδρων Μουρίγιο-Ορτέγα και «οι ΗΠΑ δεν θα ανεχτούν τέτοια σκληρότητα και δεν θα ξεχάσουν αυτό το έγκλημα», υπογράμμισε ακόμη η υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Ντανιέλ Ορτέγα, πρώην αντάρτης 79 ετών, στην εξουσία από το 2007, δέχεται πολλές επικρίσεις, καθώς κατηγορείται πως έχει επιβάλει «οικογενειακή δικτατορία» μαζί με τη σύζυγό του.

Κατόπιν αναθεώρησης του Συντάγματος που τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο, το ζευγάρι ελέγχει πλέον και τυπικά όλες τις κρατικές εξουσίες. Η κυβέρνησή του δεν έχει σταματήσει να κλιμακώνει την καταστολή σε βάρος της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών μετά τις ταραχές του 2018, οι οποίες είχαν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 300 ανθρώπους, σύμφωνα με τους αριθμούς του ΟΗΕ.

Πολλοί αντιφρονούντες είδαν να τους αφαιρείται η εθνικότητα και είτε απελάθηκαν είτε εξορίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ