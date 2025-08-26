Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα απολύσει την Διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας (Φέντεραλ Ριζέρβ) Λίζα Κουκ λόγω ισχυρισμών για παράτυπη συμπεριφορά στην εξασφάλιση στεγαστικών δανείων, μια χωρίς προηγούμενο κίνηση που ενδεχομένως να δοκιμάσει τα όρια της προεδρικής εξουσίας στο ανεξάρτητο σώμα νομισματικής πολιτικής αν αυτή αμφισβητηθεί στο Δικαστήριο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, σε επιστολή του στην Κουκ, η οποία είναι η πρώτη Αφρικοαμερικανή γυναίκα που υπηρετεί στο διοικητικό συμβούλιο της Φέντεραλ Ριζέρβ, ότι έχει «επαρκή αιτία να σας απομακρύνω από την θέση σας», γιατί το 2021 η Κουκ έγραψε σε έγγραφα για ξεχωριστά στεγαστικά δάνεια σε ακίνητες περιουσίες στο Μίσιγκαν και την Τζιόρτζια ότι και οι οι δύο ήταν η κύρια κατοικία στην οποία είχε πρόθεση να μείνει.

Η Κουκ απάντηση λίγες ώρες αργότερα με δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους μέσω του δικηγορικού γραφείου του Έιμπ Λόουελ, λέγονας ότι για τον Τραμπ ότι «δεν υπάρχει αιτία σύμφωνα με την νομοθεσία και δεν έχει καμία εξουσία» να την απομακρύνει από την θέση της στην οποία τη διόρισε πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν το 2022.

«Θα συνεχίσω να εκτελώ τα καθήκοντά μου για να βοηθήσω την αμερικανική οικονομία», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ