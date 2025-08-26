ναν μήνα μετά την εφαρμογή του Online Safety Act στο Ηνωμένο Βασίλειο, η δημόσια συζήτηση παραμένει έντονη. Οι νέοι κανόνες, που επέβαλε η Ofcom με στόχο την προστασία των ανηλίκων, φαίνεται να έχουν περιορίσει σημαντικά την έκθεση των εφήβων σε βίαιο και πορνογραφικό περιεχόμενο. Ωστόσο, η παράκαμψη μέσω VPN καταγράφει εκρηκτική άνοδο, ενώ η κοινωνία και η πολιτική σκηνή διχάζονται για την αποτελεσματικότητα και τις παρενέργειες του νόμου.

Έφηβοι: «Το feed είναι πιο ήπιο»



Σε συνεντεύξεις με το Sky News, αρκετοί έφηβοι δήλωσαν ότι το περιβάλλον στα social media έχει βελτιωθεί. Οι αλγόριθμοι δείχνουν λιγότερο επιβλαβές υλικό, ενώ περιεχόμενο που σχετίζεται με διατροφικές διαταραχές ή βία εμφανίζεται πολύ πιο σπάνια. Ένα 17χρονο κορίτσι ανέφερε ότι πλέον μπορεί να «κάνει scroll χωρίς να φοβάται τι θα εμφανιστεί».

Ωστόσο, δοκιμές δημοσιογράφων αποκάλυψαν πως στο TikTok εξακολουθεί να διακινείται υλικό σχετικό με αυτοτραυματισμό, σε αντίθεση με το Instagram όπου οι ίδιες αναζητήσεις οδηγούν σε σελίδες υποστήριξης ψυχικής υγείας.

Κατακόρυφη πτώση στην πορνογραφία



Η πιο ορατή αλλαγή καταγράφεται στην κατανάλωση πορνογραφικού περιεχομένου. Σύμφωνα με στοιχεία της Similarweb, οι επισκέψεις σε πορνογραφικούς ιστότοπους από χρήστες στο ΗΒ μειώθηκαν έως και 45% τον πρώτο μήνα. Ακόμα και κοινότητες στο Reddit με θέμα το BDSM είδαν μείωση κατά 12%.

Η «έκρηξη» των VPN



Παράλληλα, οι αναζητήσεις και οι λήψεις VPN σημείωσαν πρωτοφανή αύξηση. Την ημέρα εφαρμογής των νέων κανόνων, πέντε από τις δέκα πιο δημοφιλείς εφαρμογές στο App Store ήταν VPN, δείχνοντας ότι χιλιάδες χρήστες παρακάμπτουν την επαλήθευση ηλικίας. Όπως τονίζει η Baroness Beeban Kidron, υποστηρίκτρια του νόμου, «η αύξηση αυτή δεν αφορά μόνο παιδιά, αλλά και ενήλικες που πλέον θέλουν να κρύψουν τη διαδικτυακή τους δραστηριότητα».

Πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις



Το Online Safety Act έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 500.000 υπογραφές για την κατάργησή του, με οργανώσεις όπως η Big Brother Watch να προειδοποιούν για κινδύνους στην ιδιωτικότητα και τη διεθνή εικόνα του ΗΒ. Στη Βουλή, ο Nigel Farage δεσμεύθηκε να το καταργήσει αν εκλεγεί, με τον υπουργό Τεχνολογίας Peter Kyle να απαντά ότι «στέκεται στο πλευρό των θηρευτών».

Η κυβέρνηση επιμένει πως ο νόμος είναι επιτυχημένος και ήδη συμβάλλει στην προστασία των παιδιών. Ωστόσο, ακόμα και υποστηρικτές του αναγνωρίζουν ότι η εφαρμογή του χρειάζεται συνεχείς βελτιώσεις για να βρεθεί η σωστή ισορροπία.