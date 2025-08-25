Ισραηλινή επίθεση εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων, ανάμεσά τους τέσσερις δημοσιογράφοι, ανακοίνωσε αξιωματούχος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ έκανε λόγο για «απολογισμό (…) 15 νεκρών, ανάμεσά τους τέσσερις δημοσιογράφοι και ένα μέλος της Πολιτικής Προστασίας», έπειτα από δύο ισραηλινά πλήγματα εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιουνίς.

Ο εικονολήπτης Χούσαμ αλ Μάσρι, ένας από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκε στο πρώτο πλήγμα, συνεργαζόταν με το Reuters. Ο φωτοειδησεογράφος Χάτεμ Χαλέντ, συνεργάτης του ίδιου πρακτορείου, τραυματίστηκε σε δεύτερο πλήγμα, επεσήμαναν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Από την πλευρά του το al Jazeera μετέδωσε ότι μεταξύ των νεκρών είναι και ένας δημοσιογράφος του, τρεις εβδομάδες αφού πλήγμα του ισραηλινού στρατού σκότωσε τέσσερις δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου και δύο ανεξάρτητους δημοσιογράφους.

Ο θάνατος του Μοχαμάντ Σαλάμα «επιβεβαιώθηκε», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του al Jazeera.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «ελέγχει» τις πληροφορίες για τα πλήγματα.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν το δεύτερο πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ εξαπολύθηκε αφού διασώστες, δημοσιογράφοι και άλλοι έσπευσαν στον χώρο όπου είχε σημειωθεί η πρώτη επίθεση.

Η απευθείας μετάδοση του Reuters από το νοσοκομείο, την οποία παρείχε ο Μάσρι, διακόπηκε ξαφνικά τη στιγμή του πρώτου πλήγματος.

Σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους αξιωματούχους, εκτός από τον Μάσρι και τον Σαλάμα οι άλλοι δύο δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν είναι η Μαριάμ Αμπού Ντάγκα και ο Μοάζ Αμπού Τάχα.

Περισσότεροι από 240 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το Συνδικάτο Παλαιστίνιων Δημοσιογράφων.

Πηγή; ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters