Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν 146 αιχμαλώτους πολέμου έκαστη, την Κυριακή, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα. Πρόκειται για την τελευταία σε μια σειρά ανταλλαγών που έχουν οδηγήσει στην απελευθέρωση εκατοντάδων αιχμαλώτων πολέμου φέτος.

Οι ανταλλαγές αιχμαλώτων ήταν το μόνο απτό αποτέλεσμα τριών γύρων συνομιλιών μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη, μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου.

Παραμένουν ένας από τους λίγους τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης το 2022.

«Στις 24 Αυγούστου, 146 Ρώσοι στρατιώτες επέστρεψαν από το έδαφος που ελέγχεται» από το Κίεβο, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας στο Telegram.

«Σε αντάλλαγμα, 146 αιχμάλωτοι πολέμου των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων μεταφέρθηκαν στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Η Ρωσία δήλωσε επίσης ότι «οκτώ πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κάτοικοι της περιοχής Κουρσκ, που κρατούνται παράνομα από το Κίεβο», επέστρεψαν επίσης, στο πλαίσιο της ανταλλαγής.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ξεκίνησαν μια αιφνιδιαστική εισβολή στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας τον Αύγουστο του περασμένου έτους, καταλαμβάνοντας εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους, σε μια σημαντική οπισθοδρόμηση για το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία ανέπτυξε χιλιάδες στρατιώτες από τη σύμμαχό της Βόρεια Κορέα στο πλαίσιο αντεπίθεσης, αλλά δεν ανέκτησε πλήρως τον έλεγχο της περιοχής μέχρι τον Απρίλιο.

