Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Δανία η απομάκρυνση νεογνού από τη 18χρονη μητέρα του, επειδή «απέτυχε» στο τεστ γονεϊκής ικανότητας.

Η Ιβάνα Νικολίνε Μπρόνλουντ, γεννημένη στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, τη Νουούκ, από Γροιλανδούς γονείς έφερε στον κόσμο την κόρη της, Αβιάγια-Λούνα, στις 11 Αυγούστου σε νοσοκομείο στο Χβίντοβρε, κοντά στην Κοπεγχάγη. Μία ώρα αργότερα η υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου απομάκρυνε το νεογνό και το έδωσε σε ανάδοχη οικογένεια. Εκ τότε η Ιβάνα Νικολίνε έχει δει την κόρη της μόνο μία φορά για μία ώρα.

Τα τεστ γονεϊκής ικανότητας FKU αξιολογούν την ικανότητα των γονέων να ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών του. Για χρόνια κοινωνικοί φορείς υποστήριζαν ότι τα εν λόγω τεστ ότι είναι ακατάλληλα να αξιολογήσουν τη γονεϊκή ικανότητα των μελών της κοινότητας των Ινούιτ, χαρακτηρίζοντας τα ρατσιστικά. Τελικά, τον Μάιο απαγορεύτηκε η εφαρμογή του σε στα μέλη της συγκεκριμένης κοινότητας.

«Δεν ήθελα να γεννήσω γιατί ήξερα τι θα ακολουθήσει»

Σύμφωνα με την η Ιβάνα Νικολίνε ο δήμος της αφαίρεσε κοριτσάκι της με την αιτιολογία ότι η σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον πατριό της, της είχε δημιουργήσει τραύμα. Θεώρησαν, ακόμα, όπως καταγγέλλει ότι «δεν είναι αρκετά Γροιλανδή», ώστε να εξαιρεθεί από το τεστ γονεϊκής ικανότητας.

Η απόφαση της ανακοινώθηκε τρεις εβδομάδες πριν τον τοκετό. «Δεν ήθελα να γεννήσω γιατί ήξερα τι θα ακολουθήσει. Κρατούσα το μωρό κοντά μου όσο ήταν μέσα μου, αυτό ήταν το πιο κοντινό που θα ήμουν μαζί της. Ήταν μια πολύ σκληρή και φρικτή περίοδος», δήλωσε η 18χρονη μητέρα στον Guardian.

Περιγράφοντας τη μοναδική συνάντηση της με την κόρη της, είπε «η καρδιά μου ράγισε όταν η επιβλέπουσα σταμάτησε τον χρόνο. Ήμουν τόσο λυπημένη, έκλαιγα φεύγοντας προς το αυτοκίνητο και μέσα στο αυτοκίνητο. Ήταν τόσο γρήγορο που έπρεπε να φύγουμε. Η καρδιά μου είναι τόσο ραγισμένη, δεν ξέρω τι να κάνω χωρίς εκείνη».

Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση της υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων της Δανίας, Σόφι Χέστορπ Άντερσεν, η οποία ζήτησε απαντήσεις από τον Δήμο. «Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τυποποιημένα τεστ σε περιπτώσεις παιδιών από οικογένειες με γροιλανδικό υπόβαθρο. Ο νόμος είναι σαφής».

