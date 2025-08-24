Τουλάχιστον 158 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από επιδημία χολέρας στην πολιτεία του Νότιου Νταρφούρ, στο νοτιοδυτικό Σουδάν, από τα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, σε μια χώρα που πλήττεται ήδη από πολύνεκρο εμφύλιο πόλεμο και λιμό.

Το Υπουργείο Υγείας της πολιτείας του Νότιου Νταρφούρ ανακοίνωσε ότι καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων, με συνολικά 2.880 μολύνσεις και 158 θανάτους από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στα τέλη Μαΐου. Μόνο την Παρασκευή καταγράφηκαν 42 νέα κρούσματα και δύο θάνατοι.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) είχε προειδοποιήσει στα μέσα του μήνα ότι το Σουδάν αντιμετωπίζει «τη χειρότερη επιδημία χολέρας που έχει βιώσει εδώ και χρόνια». Από το καλοκαίρι του 2024, έχουν καταγραφεί περίπου 100.000 κρούσματα χολέρας στη χώρα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ενώ την ίδια περίοδο οι θάνατοι ξεπερνούν τους 2.400, σύμφωνα με την UNICEF.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στο Νταρφούρ, όπου ο πληθυσμός στερείται πόσιμου νερού, βασικών υποδομών, μέτρων υγιεινής και ιατρικής περίθαλψης. Πάνω από το 50% των θανάτων λόγω χολέρας στο Νταρφούρ έχουν καταγραφεί στο Νότιο Νταρφούρ, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η χολέρα είναι οξεία λοίμωξη του γαστρεντερικού συστήματος, που μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένων τροφίμων, νερού ή περιττωμάτων με το βακτήριο Vibrio cholerae. Προκαλεί έντονες διάρροιες, εμετούς, μυϊκές κράμπες και αφυδάτωση και μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο μέσα σε ώρες αν δεν υπάρξει άμεση ενυδάτωση και κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τα μικρά παιδιά. Από το 2021 παρατηρείται παγκόσμια αύξηση των κρουσμάτων και γεωγραφική εξάπλωση των επιδημιών χολέρας.

Ο πόλεμος που μαίνεται από τα μέσα Απριλίου 2023 ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχει γονατίσει το ήδη εύθραυστο σύστημα υγείας του Σουδάν, καθιστώντας τη θεραπεία συχνά αδύνατη. Η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας είναι σχεδόν αδύνατη λόγω των εχθροπραξιών, ενώ οι ΗΠΑ και άλλες χώρες, περιλαμβανομένων συμμάχων των αντιμαχόμενων πλευρών, κάλεσαν πρόσφατα για «ανθρωπιστικές παύσεις» στις μάχες, εκφράζοντας ανησυχία ότι η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται.

Ο πόλεμος έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει εκτοπίσει εκατομμύρια εντός και εκτός συνόρων και έχει βυθίσει το Σουδάν σε αυτό που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP