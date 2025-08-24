Η ανάπτυξη ναυτικών, αεροπορικών και χερσαίων στοιχείων του στρατού των ΗΠΑ στην Καραϊβική, ιδίως τριών αποβατικών ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, συνεχίζει να τροφοδοτεί την πολεμική ρητορική, όπως και τη σεναριολογία περί επιχείρησης εναντίον της κυβέρνησης του κράτους της Λατινικής Αμερικής, καθώς οι δυο χώρες έχουν συγκρουσιακή σχέση εδώ και χρόνια.

Επισήμως, η αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη σκοπό έχει να εμποδιστεί η διακίνηση ναρκωτικών προς την αμερικανική επικράτεια.

Σύμφωνα με πηγές στην αμερικανική κυβέρνηση και ΜΜΕ, επρόκειτο να αναπτυχθούν κατά διαταγή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τρία ελικοπτεροφόρα αποβατικά, τρία αντιτορπιλικά εφοδιασμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους και το σύστημα Aegis, τουλάχιστον ένα υποβρύχιο και άλλοι πόροι ανοικτά της Βενεζουέλας, καθώς και ως και 4.000 πεζοναύτες.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ διεμήνυσε αυτή την εβδομάδα πως ο κ. Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» για να «εμποδίσει να πλημμυρίσουν τα ναρκωτικά τη χώρα μας» και να «προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης» υπεύθυνοι για τη διακίνησή τους.

Απαντούσε σε ερώτηση για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να προχωρήσουν σε επιχείρηση εναντίον της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, με την εμπλοκή χερσαίων δυνάμεων.

Χαρακτήρισε εξάλλου την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «ναρκωτρομοκρατικό καρτέλ», και τον πρόεδρο Μαδούρο «φυγόδικο αρχηγό αυτού του καρτέλ». Δεν πρόκειται για «νόμιμη κυβέρνηση», επέμεινε.

Στην άλλη πλευρά, ο πρόεδρος Μαδούρο και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του διατρανώνουν ομόφωνα πως η Βενεζουέλα θα αμυνθεί έναντι οποιουδήποτε «επιτιθέμενου». Ο κ. Μαδούρο μίλησε περί μάχης «του Δαυίδ με τον Γολιάθ», τονίζοντας πως ενεργοποίησε «ειδικό σχέδιο» που προβλέπει να κινητοποιηθούν «4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες».

«Αυτό που απειλούν πως θα προσπαθήσουν να κάνουν εναντίον της Βενεζουέλας, η αλλαγή καθεστώτος, μια τρομοκρατική στρατιωτική επίθεση, είναι ανήθικο, εγκληματικό και παράνομο», επέμεινε ο αρχηγός του κράτους απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο προχθές Παρασκευή.

Η ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων, στην οποία έδωσαν τεράστια έμφαση τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, απασχολεί σχεδον τους πάντες στη Βενεζουέλα — πυροδότησε ιδίως αγορές πανικού στα καταστήματα από πολίτες που ήθελαν να έχουν αποθέματα.

«Θεωρητικά, (οι Αμερικανοί) θα’ναι το πρωί στη Γουαΐρα (παραλία του Καράκας). Έ, θα βγάλουν καμιά φωτογραφία με ντόπιους, θα πιούν καμιά μπιρίτσα», χαριτολόγησε η Γουέντι Ραμίρες, 35 ετών.

Υποστηρικτές του προέδρου Μαδούρο από την πλευρά τους δηλώνουν βέβαιοι πως η χώρα είναι σε θέση να αμυνθεί. Οι ΗΠΑ «θέλουν πάντα τη συντριβή του αντιπάλου. Φτάνει πια. Οι μπολιβαριανές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες. Θα αντιμετωπίσουν γίγαντα, αλλά έχουμε κι εμείς γίγαντες μαζί μας. Τους Ρώσους, τους Κινέζους», εξήγησε η Γκλόρια Ερνάντες, εβδομηντάρα συνταξιούχος.

Η αμερικανική ανάπτυξη ανακοινώθηκε μερικές ημέρες μετά την ανακοίνωση που έκανε η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι πως διπλασιάζεται στα 50 εκατομμύρια δολάρια η αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο.

«Οι αναλογίες είναι αναπόφευκτες. Θυμόμαστε τον (πρώην πρόεδρο του Παναμά Μανουέλ) Νοριέγα, που αψήφησε τις ΗΠΑ, κατόπιν τον είδαμε με πορτοκαλί στολή φυλακισμένου των αμερικανών» μετά την εισβολή στον Παναμά το 1989. Αλλά και «το Ιράκ το 2002, τη Συρία...», σχολίασε ο Έντουαρντ Ροδρίγκες, πολιτικός αναλυτής που έχει εργαστεί για λογαριασμό της αντιπολίτευσης.

Ο ίδιος αμφισβήτησε εξάλλου την αποτελεσματικότητα της κινητοποίησης των εθνοφυλάκων. «Στις προεδρικές εκλογές του 2024 ο Μαδούρο δεν πήρε ούτε 4,5 εκατομμύρια ψήφους. Πού θα τους βρει τους 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες;»

Η αντιπολίτευση, που κατήγγειλε απάτη, διατείνεται πως ο δικός της υποψήφιος κέρδισε τις εκλογές του Ιουλίου του 2024. Η Ουάσιγκτον και σύμμαχοί της σε διεθνή και περιφερειακή κλίμακα δεν αναγνωρίζουν την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μαριάνο δε Άλμπα, ειδικός σε γεωπολιτικά ζητήματα με έδρα το Λονδίνο, βρίσκει «ελάχιστα πιθανή» την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση. «Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική», σημείωσε.

Εξάλλου, αν καταγραφόταν αμερικανική επιχείρηση, θα «περιπλεκόταν» η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να «βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία», καθώς θα ενισχυόταν η θέση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, συμμάχου του Καράκας, στις διαπραγματεύσεις, έκρινε ακόμη.

Για τον κ. δε Άλμπα, ο πρόεδρος Μαδούρο εισπράττει «πολιτικό κέρδος» από την κατάσταση. Ο αρχηγός του κράτους αποδίδει συχνά την οικονομική κρίση στη χώρα του στον οικονομικό πόλεμο που κάνει στη Βενεζουέλα αυτή που αποκαλεί «η αυτοκρατορία», και τώρα του δίνεται η ευκαιρία να δείξει πως «η κυβέρνησή του ουσιαστικά τελεί υπό πολιορκία».

Ο αναλυτής εξέφρασε ακόμη ανησυχία πως η κατάσταση θα αποτελέσει έναυσμα νέων «εκκαθαρίσεων», ιδίως «συλλήψεων αντιπολιτευόμενων» στη χώρα.

Επιπλέον, ο κ. δε Άλμπα επισήμανε πως «αν η κυβέρνηση του Τραμπ ήθελε στ’ αλήθεια να προκαλέσει αλλαγή καθεστώτος», μάλλον θα προτιμούσε να έχει το στοιχείο «της έκπληξης», του αιφνιδιασμού. Πρόσφατα, θύμισε, «έδωσε νέα άδεια στη Chevron» να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται κοιτάσματα αργού, παρά το εμπάργκο στο Καράκας.

Για τους δυο αναλυτές, η αμερικανική κυβέρνηση ίσως θέλει να δημιουργήσει «ορμή», να δώσει ώθηση στην αντιπολίτευση, σε μαρασμό έναν χρόνο μετά τις προεδρικές εκλογές.

Πάντως το σημαντικότερο «είναι πως το ζήτημα της Βενεζουέλας συζητείται ξανά στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου», κατά τον κ. Ροδρίγκες.

Χθες πάντως είχαν σχηματιστεί μεγάλες ουρές σε κέντρα στρατολογίας της εθνοφυλακής, καθώς χιλιάδες πολίτες –δημόσιοι λειτουργοί, νοικοκυρές, φοιτητές και συνταξιούχοι– πήγαν να καταταγούν: «μας καλεί η πατρίδα», όπως το έθεσε η Ρόζι, 51 ετών.

