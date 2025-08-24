Η Τουρκία κατάφερε να βρίσκεται ξανά στο διεθνές επίκεντρο και μάλιστα στο Ουκρανικό, με την Ευρώπη και δη τη Γαλλία να είναι έτοιμες να την αναβαθμίσουν στρατηγικά, στη λογική ενός σχεδίου διπλωματικών τεμενάδων, ενώ η ίδια η Άγκυρα θέτει όρους. Ότι, δηλαδή, για να συμμετάσχει στην οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία, με άλλα λόγια, για να στείλει στρατό, θα πρέπει: 1) Να έχει τον έλεγχο και 2) να σχετίζει αυτόν τον έλεγχο με τον αποκλεισμό τής παρουσίας χωρών που δεν ήταν ουδέτερες στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Πρόκειται για μια θέση, η οποία προσεγγίζει εκείνην της Μόσχας και τίθεται ως διπλωματικός εκβιασμός προς τους Ευρωπαίους. Γιατί; Διότι η Ρωσία διευκρινίζει ότι δεν θα δεχθεί ευρωπαϊκές δυνάμεις, και δη του ΝΑΤΟ, εντός του εδάφους τής Ουκρανίας. Θέτει εκτός κάδρου τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Πολωνία κ.λπ. Αρπάζει τη θέση αυτή η Τουρκία και υποστηρίζει ότι, εφόσον αυτές οι ΝΑΤΟϊκές χώρες δεν ανήκουν στο ουδέτερο στρατόπεδο, μόνο η ίδια θα ήταν δυνατό να συμμετέχει σε πολυεθνική δύναμη, αφού, κατά τον ισχυρισμό της, δεν ήταν εχθρική ούτε έναντι των μεν ούτε έναντι των δε. Ήταν όπως και στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο επιτήδειος ουδέτερος, που προσδοκά και διεκδικεί οφέλη.

