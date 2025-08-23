Στα πλαίσια νέων κοινών δηλώσεων, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και ο Τούρκος Αντιπρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα, αναφέρθηκαν στη πολύπλευρη συνεργασία των κατεχομένων με την Τουρκία ενώ επανέλαβαν τα περί λύσης «δύο κρατών», αναφέρει το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό Τ/κ Τύπο, ο κ. Τατάρ και ο κ. Γιλμάζ προέβησαν σε κοινές δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η οποία ακολούθησε συνάντηση που είχαν κεκλεισμένων των θυρών στο γραφείο του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, ο Τούρκος «πρέσβης» στην κατεχόμενη Λευκωσία, Αλί Μουράτ Μπαστσερί, καθώς και άλλα μέλη της «κυβέρνησης».

Ο κ. Τατάρ ξεκίνησε τις δηλώσεις του ευχαριστώντας τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και τον Αντιπρόεδρο, Τζεβντέτ Γιλμάζ, για τη στήριξή τους. «Αυτός ο λαός βρίσκεται υπό εμπάργκο και απομονώσεις», υποστήριξε, μιλώντας για τις δυσκολίες που δημιουργεί αυτή η κατάσταση σε διάφορους τομείς, όπως ο αθλητισμός. «Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια μέσω της Τουρκίας», σημείωσε.

Ο κ. Τατάρ υποστήριξε ότι στα κατεχόμενα επικρατεί πολιτική σταθερότητα, συγχαίροντας τους εταίρους της «κυβέρνησης» και τονίζοντας ότι η μακροβιότητά της συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, υπενθύμισε τον όρο που θέτει για «απευθείας εμπόριο, απευθείας επαφή, απευθείας πτήσεις», λέγοντας ότι τα εμπόδια σε αυτό το θέμα δεν έχουν ξεπεραστεί. Επικρίνοντας την ελληνοκυπριακή πλευρά για τις κινήσεις της σε περιουσιακά θέματα, δήλωσε: «Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν μπορεί να αποδεχθεί την κυριαρχία μας. Για αυτόν τον λόγο δεν είναι δυνατή η μετάβαση σε επίσημη διαπραγματευτική διαδικασία». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν αποφεύγει την επαφή και είναι έτοιμη για συνεργασία σε θέματα που θα μπορούσαν να ωφελήσουν και τις δύο πλευρές.

Ο κ. Γιλμάζ, αναφέρθηκε στις διήμερες επαφές του στα κατεχόμενα, εκφράζοντας την ευχή η νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρουσιάστηκε να είναι επωφελής.

Τόνισε ότι το μέλλον της Τουρκίας και των κατεχομένων είναι κοινό και επανέλαβε τη στήριξή του στο όραμα για λύση δύο κρατών και στην ανάπτυξη της περιοχής. Υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας, λέγοντας ότι αυτή, σε συνδυασμό με τη στενή συνεργασία με την Τουρκία, επιταχύνει την υλοποίηση των έργων.