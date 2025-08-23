Η μνήμη και η πίστη κατανίκησαν την επιμονή της απαγόρευσης, χαρίζοντας στον Πόντο σήμερα θεάρεστες ψαλμωδίες.

Για δεύτερη χρονιά φέτος, τελέστηκε σήμερα η Θεία Λειτουργία στην ιστορική μονή της Παναγίας Σουμελά, γιορτάζοντας τα εννιάμερα της Παναγίας, παρά τις πάμπολλες αντιδράσεις εθνικιστικών κύκλων και την άρνηση άδειας για τον Δεκαπενταύγουστο. Στην καρδιά του Πόντου, η Παναγία Σουμελά ζωντάνεψε ξανά! Τα εννιάμερα της Παναγίας γιορτάστηκαν με συγκίνηση και κατάνυξη εκεί όπου χτυπά η ψυχή του Ελληνισμού.

Η λειτουργία τελέστηκε ιερουργούντος του Μητροπολίτη Σαράντα Εκκλησιών, Ανδρέα, με την παρουσία εκατοντάδων προσκυνητών από την Ελλάδα. Περίπου 250-300 άτομα έφτασαν από την Ελλάδα για να ζήσουν αυτή τη μοναδική συγκίνηση και κατάνυξη στην «Κυρά του Πόντου», όπως και αρκετοί μοναχοί από το Άγιο Όρος, που συλλειτούργησαν στο μοναστήρι που δεσπόζει στον βράχο της Ματσούκας.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής του προξενικού γραφείου της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα, Γιάννης Κωνσταντακόπουλος.

Η ατμόσφαιρα και οι αντιδράσεις

Παρά τον θόρυβο που είχε προηγηθεί από τους εθνικιστές τις προηγούμενες ημέρες, δεν σημειώθηκαν αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αντιθέτως, το κλίμα ήταν φιλικό από τους κατοίκους της Τραπεζούντας, οι οποίοι περιμένουν κάθε χρόνο τον Οικουμενικό Πατριάρχη να λειτουργήσει, αλλά οι αρχές δεν έδωσαν ούτε φέτος την άδεια. Σήμερα υποδέχθηκαν θερμά τους προσκυνητές, ενώ καταστήματα και τοπικοί παράγοντες στήριξαν τη Θεία Λειτουργία, αποδεικνύοντας πως «η πίστη ενώνει και δεν χωρίζει», ακόμη και παρά τις αντιδράσεις που υπήρχαν από συμπολίτες τους Τούρκους το προηγούμενο διάστημα.

«Η Τραπεζούντα είναι τουρκική, θα παραμείνει τουρκική!»

Το προηγούμενο διάστημα δεν έλειψαν οι σκληρές δηλώσεις από εθνικιστικούς κύκλους. Ο Χαϊρί Σουάτ Καραντάγ, πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης του Κόμματος Νίκης στην επαρχία Τραπεζούντας, χαρακτήρισε τη λειτουργία στη Μονή Σουμελά ως «όνειρα του Πόντου» και είπε: «Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ αυτή την προδοτική απόπειρα».

Σε άλλη τοποθέτησή του υποστήριξε: «Σήμερα, οι φαντασιώσεις ορισμένων κύκλων για τον Πόντο αποτελούν προδοσία της ιστορίας, προσβολή του έθνους και αμφισβήτηση της βούλησης των Τούρκων. Η λεγόμενη τελετή του Πόντου που επιχειρήθηκε να πραγματοποιηθεί στη Μονή Σουμελά δεν είναι μόνο μια θρησκευτική τελετή στα μάτια του έθνους μας, αλλά και μια ασέβεια προς την εθνική μας ενότητα».

Ο ίδιος κατέληξε: «Όπως ακριβώς αποτρέψαμε αυτή την προδοτική απόπειρα πέρυσι με τον Ναύαρχό μας Τζιχάτ Γιαϊτζί Πασά και την τοπική διοίκηση, στεκόμαστε εδώ σήμερα με την ίδια αποφασιστικότητα. Η τουρκική σημαία κυματίζει στην Τραπεζούντα και καμία σκιά εκτός από την ημισέληνο και το αστέρι δεν θα πέσει σε αυτήν την πόλη. Η Τραπεζούντα είναι τουρκική και θα παραμείνει τουρκική! Τα ποντιακά όνειρα δεν θα επιτραπούν ποτέ».

«Η Σουμελά δεν είναι εκκλησία, είναι μουσείο» – Αντιδράσεις των συνδικάτων

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Τουρκική Ένωση Δημοσίων Υπαλλήλων (Turkiye Kamu-Sen). Ο πρόεδρός της στην επαρχία Τραπεζούντας, Τζοσκούν Ντιλμπέρ, υποστήριξε: «Η Σουμελά δεν είναι εκκλησία, είναι μουσείο. Αυτή η λειτουργία είναι παράνομη και έκνομη. Πρέπει να ακυρωθεί αμέσως και να μην επιτραπεί ποτέ ξανά να τελεστεί».

Η ανακοίνωση τόνισε ότι «η μετατόπιση της ιστορίας δεν είναι αποδεκτή» και χαρακτήρισε τη λειτουργία «συμβολική και κακόβουλη πρακτική». Επιπλέον, υπενθύμισε ότι «ο Αρχαιολογικός Χώρος Σουμελά δεν είναι εκκλησία, αλλά μουσείο και αρχαιολογικός χώρος» και επισήμανε ότι «οι δικαστικές αποφάσεις είναι σαφείς».

Τέλος, προειδοποίησε ότι «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα καταπατούνται» και έκανε λόγο για «προσπάθεια δημιουργίας υποσυνείδητης υποδομής που κοιτάζει μπροστά», τονίζοντας: «Η τελετή πρέπει να ακυρωθεί αμέσως και να απαγορευτεί, ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ».