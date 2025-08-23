Δύο Ολλανδοί έφηβοι βρέθηκαν νεκροί στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους στην Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας τους κρατήθηκε για νοσηλεία μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Οι αρχικές υποψίες στρέφονται σε γεύμα που είχαν φάει σε εστιατόριο.

Τα αγόρια, ηλικίας 15 και 17 ετών, ήταν νεκρά όταν η αστυνομία και παραϊατρικό προσωπικό έφτασαν στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν, στην περιοχή Φατίχ, κοντά στο Μπλε Τζαμί και το Μεγάλο Παζάρι της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι NTV.

Οι τρεις έκαναν διακοπές στην Τουρκία και πιστεύεται ότι είχαν πάει στην τουριστική περιοχή Ταξίμ για δείπνο, μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης.

Ο 57χρονος πατέρας είπε στην αστυνομία ότι είχε πάει με τους γιους του αλλά δεν έφαγε.

Η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα, μετέδωσε το NTV.

Πηγή: ΚΥΠΕ