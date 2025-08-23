Μια λίμνη μήκους 7 χιλιομέτρων στο βόρειο Πακιστάν, που δημιουργήθηκε από ορεινή κατολίσθηση λάσπης, απειλεί με καταστροφικές πλημμύρες πολλές περιοχές, προειδοποίησαν αξιωματούχοι το Σάββατο.

Η ροή λάσπης κατέβηκε στο κύριο κανάλι του ποταμού Γκίζερ και το μπλόκαρε εντελώς την Παρασκευή, δημιουργώντας τη λίμνη στην επαρχία Γκιλγκίτ Μπαλτιστάν, δήλωσε η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών.

Το μπλοκάρισμα δημιούργησε μια «δομή που μοιάζει με φράγμα» που απειλεί να εκραγεί προκαλώντας καταστροφική πλημμύρα», δήλωσε ο Ζακίρ Χουσεΐν, Γενικός Διευθυντής της Επαρχιακής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών.

Συνολικά τέσσερις περιοχές αντιμετωπίζουν σοβαρή απειλή.

Ο ποταμός και η περιοχή Γκίζερ βρίσκονται βόρεια των ορεινών περιοχών στο βορειοδυτικό Πακιστάν, όπου οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις των μουσώνων φέτος έχουν στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 400 ανθρώπους από τα μέσα Αυγούστου.

Πηγή: ΚΥΠΕ