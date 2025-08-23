Το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε την Παρασκευή την Πρέσβειρα της Ιταλίας, Εμανουέλα Ντ' Αλεσάντρο, έπειτα από τις «απαράδεκτες», όπως τις χαρακτήρισε, δηλώσεις του Αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, σχετικά με τη στάση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο ενδεχόμενο αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η κλήση της Πρέσβειρας σηματοδοτεί την έντονη δυσαρέσκεια του Παρισιού για τα σχόλια του ηγέτη της ακροδεξιάς Λέγκας. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, στη συνάντηση υπενθυμίστηκε στην Ιταλίδα Πρέσβη ότι οι δηλώσεις αυτές «αντίκεινται στο κλίμα εμπιστοσύνης και στην ιστορική σχέση» μεταξύ των δύο χωρών, υπονομεύοντας τη «σθεναρή σύγκλιση» τους, ιδίως όσον αφορά την υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Η διπλωματική ένταση πυροδοτήθηκε όταν ο Σαλβίνι, ερωτηθείς για το γαλλοβρετανικό σχέδιο αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά από μια ενδεχόμενη εκεχειρία, δήλωσε ειρωνικά πως αφού ο Εμανουέλ Μακρόν το θέλει τόσο πολύ, «μπορεί να πάει αυτός», φορώντας κράνος και κρατώντας τουφέκι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σαλβίνι στοχοποιεί τον Γάλλο Πρόεδρο, καθώς τον Μάρτιο τον είχε χαρακτηρίσει «παλαβό», κατηγορώντας τον ότι ωθεί την Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Το σχέδιο που εξετάζουν η Γαλλία και η Βρετανία αφορά την αποστολή στρατιωτικών αποσπασμάτων ως εγγύηση ασφαλείας για την αποτροπή επανέναρξης των εχθροπραξιών, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ωστόσο, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζα Μελόνι, έχει απορρίψει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αποστασιοποιώντας την επίσημη θέση της κυβέρνησής της από τα σχόλια του Σαλβίνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ