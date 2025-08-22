Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 116 εκατ. ευρώ σε 13 νέα έργα, τα οποία αποσκοπούν «στην αποκατάσταση της υγείας των ωκεανών και των υδάτων», όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα έργα αυτά, τα οποία επιλέχθηκαν στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων της αποστολής της ΕΕ για τους ωκεανούς και τα ύδατα, θα επικεντρωθούν σε μια σειρά πρωτοβουλιών, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, «δράσεις για τη διατήρηση των προστατευόμενων θαλάσσιων υπεράκτιων περιοχών, για την προστασία των οικοτόπων των μεταναστευτικών ιχθύων, για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλιείας και για την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων, ώστε να ηγηθούν της αποκατάστασης των ωκεανών, των θαλασσών και των υδάτων μας».

Τα 13 έργα, στα οποία συμμετέχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικοί οργανισμοί, τοπικές αρχές, σχολεία και επιχειρήσεις, «θα αποφέρουν ευρύ φάσμα οφελών για τους ωκεανούς και τα ύδατα στην ΕΕ και όχι μόνο», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι «τα έργα θα υλοποιηθούν σε διάφορες θαλάσσιες λεκάνες και λεκάνες απορροής ποταμών, συμπεριλαμβανομένων του Εύξεινου Πόντου, του Δούναβη, της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας, της Μεσογείου, καθώς και περιοχών του Ατλαντικού και της Αρκτικής».

Μεταξύ άλλων, πρόκειται για το έργο SEAMPHONI, το οποίο θα χρησιμοποιήσει προηγμένη τεχνολογία για την παρακολούθηση της υπεράκτιας θαλάσσιας βιοποικιλότητας, καθώς και το έργο DanubeLifelines, το οποίο θα αποκαταστήσει τις μεταναστευτικές διαδρομές για τα ψάρια στον Δούναβη. Άλλα έργα, όπως το ECO-CATCH και το MarineGuardian, θα αναπτύξουν νέες αλιευτικές τεχνολογίες για τη μείωση των ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και την προστασία των θαλάσσιων οικοτόπων.

Η επένδυση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο αποσκοπεί στην εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κοινωνίας. Τα έργα επιλέχθηκαν κατόπιν αξιολόγησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα επιλεγμένα έργα, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού και των δικαιούχων, διατίθενται στον ιστότοπο της αποστολής της ΕΕ.

Με αυτή τη σημαντική επένδυση, η ΕΕ κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση της υγείας των ωκεανών και των υδάτων, στόχος που αποτελεί βασική προτεραιότητα του ευρωπαϊκού συμφώνου για τους ωκεανούς, καθώς και για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

