Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στο Κίεβο, κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους να δώσουν "ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας" για την Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Μόσχα, για την αποτροπή οποιασδήποτε νέας ρωσικής εισβολής.

"Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι απαραίτητες, και αυτό προσπαθούμε να καθορίσουμε τώρα" για να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία "δεν θα επιχειρήσει ποτέ ξανά να καταλάβει ούτε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο του ουκρανικού εδάφους", δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Ρούτε, πρόκειται για δύο μορφές εγγυήσεων, η πρώτη να προβλέπει την ενίσχυση του ουκρανικού στρατού για να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί και η δεύτερη θα πρέπει να αποτελείται από αμερικανικές και ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας.

"Είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν", δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε. "Αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να κρατήσουν".

Δίπλα του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι οι εργασίες που αφορούν τις εγγυήσεις αυτές είναι "πολύ δύσκολες".

"Είναι πολύ νωρίς να πούμε ποιος θα μπορεί να παρέχει στρατιωτικό προσωπικό, ποιος θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες, ποιος θα έχει παρουσία στη θάλασσα ή στον αέρα, και ποιος είναι έτοιμος να παράσχει χρηματοδότηση", δήλωσε πριν προσθέσει: "Η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφάλειας ώστε εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να γνωρίζουμε ότι η Ρωσία δεν θα μας επιτεθεί".

Ο Ρούτε, αρχικά ως πρωθυπουργός της Ολλανδίας και στη συνέχεια ως επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ήταν ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του Κιέβου μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, της χειρότερης στρατιωτικής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σειρήνες για επικείμενη αεροπορική επίθεση ήχησαν στο Κίεβο λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ρούτε και του Ζελένσκι.

Η δημοτική στρατιωτική διοίκηση κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν στα καταφύγια λόγω "απειλής" επίθεσης με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Η Μόσχα είχε υπογράψει το Μνημόνιο της Βουδαπέστης το 1994, το οποίο στόχευε στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας και του Καζακστάν με αντάλλαγμα την εγκατάλειψη από αυτές τις χώρες των πυρηνικών όπλων που είχαν από τη σοβιετική εποχή.

Η Ρωσία παραβίασε αυτό το μνημόνιο αρχικά καταλαμβάνοντας την Κριμαία το 2014, στη συνέχεια εξαπολύοντας επίθεση ευρείας κλίμακας κατά της Ουκρανίας το 2022, κατά την οποία σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και ανάγκασε εκατομμύρια άλλους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

