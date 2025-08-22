Το κίνημα "RAISE THE COLOURS" ή "Operation Raise the Colours" είναι μία νέα πατριωτική εκστρατεία που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το βασικό της μήνυμα είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να αναρτήσουν βρετανικές (Union Jack) ή αγγλικές (St George's) σημαίες σε δημόσιους χώρους, όπως δρόμους, κολώνες της ΔΕΗ (λαμπτήρες), κτίρια και άλλα σημεία, για να εκφράσουν υπερηφάνεια και εθνική ταυτότητα.

Αυτή η αυθόρμητη ενέργεια πολιτών έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε δήμους, για λόγους ασφαλείας αλλά και επειδή πολλές σημαίες τοποθετήθηκαν χωρίς σχετικές άδειες. Για παράδειγμα, το Tower Hamlets στο Ανατολικό Λονδίνο και το Birmingham αποφάσισαν να αφαιρέσουν τις σημαίες που αναρτήθηκαν σε δημοτικές υποδομές, υποστηρίζοντας πως ενδέχεται να απειλήσουν την ασφάλεια ή να παραβιάζουν κανόνες χρήσης δημοσίων χώρων, παρότι οι σημαίες τοποθετήθηκαν ψηλά, έως και 7,5 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Η εκστρατεία έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει οδηγήσει σε πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ο βουλευτής του Reform UK, Lee Anderson, εξέφρασε την οργή του για τις αφαιρέσεις σημαίων, χαρακτηρίζοντας την πρακτική «ντροπή» και «περιφρόνηση προς τον βρετανικό λαό». Σημαντικές πόλεις όπου εντοπίστηκαν αυτές οι ενέργειες είναι το Swindon, το Bradford, το Newcastle και το Norwich.

🚨BREAKING: Thousands of flags were risen across Central London last night in large-scale "Raise the Colours" operation



The fight back has officially begun.

Σημειώνεται ότι, παρόμοιες ενέργειες παρουσιάζονται και στην Ιρλανδία. Συγκεκριμένα, υψώνονται ιρλανδικές σημαίες ως σύμβολο ενότητας, ειρήνης και υπερηφάνειας, με σημαντική απήχηση στην παιδεία και στις τοπικές κοινωνίες.