Τρομακτικές στιγμές έζησε ένας 48χρονος άνδρας στη Φλόριντα, όταν καρχαρίας τον δάγκωσε την ώρα που προσπαθούσε να βγάλει μια αναμνηστική φωτογραφία κατά τη διάρκεια εκδρομής για τα γενέθλιά του. Παρά το σοκ, ο ίδιος δηλώνει πως το περιστατικό δεν θα τον απομακρύνει από το πάθος του για το ψάρεμα.

Ο Shawn Meuse, έμπειρος ψαράς καρχαριών με σχεδόν είκοσι χρόνια ενασχόλησης, νοσηλεύεται στο Ιατρικό Κέντρο Gulf Coast στο Φορτ Μάγιερς, όπου ήδη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και αναμένεται να ακολουθήσει ακόμη μία. Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν ύστερα από δύο κλήσεις στο 911 για δάγκωμα καρχαρία στα ανοιχτά της Costa Caya.

«Πιάσαμε έναν λεμονόκαρχαρία και μόλις αφαιρέσαμε το αγκίστρι για να τον αφήσουμε ελεύθερο, γύρισε και με δάγκωσε», περιέγραψε ο Meuse. Το ατύχημα συνέβη το βράδυ της 16ης Αυγούστου, ύστερα από πέντε ώρες ψαρέματος με την παρέα του. Ο καρχαρίας που του επιτέθηκε ήταν ο πρώτος που έπιασε η ομάδα εκείνη τη νύχτα.

Όσο για τον λόγο που θέλησε να τραβήξει τη μοιραία φωτογραφία, ο ίδιος ήταν σαφής: «Για την ανάμνηση». Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, επιμένει ότι θα συνεχίσει να ψαρεύει, παραμένοντας πιστός στο χόμπι που ακολουθεί από το 2008.

