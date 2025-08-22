Η Τουρκία προχώρησε σε νέους περιορισμούς κατά πλοίων ισραηλινής ιδιοκτησίας ή συνδεδεμένων με το Ισραήλ, απαγορεύοντάς τους να καταπλέουν σε τουρκικά λιμάνια. Παράλληλα, τουρκικά πλοία δεν μπορούν πλέον να επισκέπτονται ισραηλινά λιμάνια. Οι τουρκικές λιμενικές αρχές ζητούν από τις ναυτιλιακές πράκτορες να καταθέτουν δηλώσεις ότι τα πλοία δεν έχουν δεσμούς με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικό ή επικίνδυνο φορτίο. Επιπλέον, πλοιοκτήτες και διαχειριστές πρέπει να αποδεικνύουν ότι δεν έχουν σχέσεις με ισραηλινές εταιρείες.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η Άγκυρα σε αντίδραση στη γενοκτονία στη Γάζα. Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2024 η Τουρκία είχε ήδη αναστείλει το διμερές εμπόριο ύψους 8 δισ. δολαρίων με το Ισραήλ, οδηγώντας τουρκικές εταιρείες να καταφεύγουν σε τρίτες χώρες (όπως η Ελλάδα ή η Παλαιστίνη) για να συνεχίσουν τις συναλλαγές. Αυτό το «παράθυρο» έκλεισε τον Νοέμβριο με την εισαγωγή τριών σταδίων έγκρισης για τις εξαγωγές προς την Παλαιστίνη.

Οι νέες απαγορεύσεις συνδέονται με τις έξι δεσμεύσεις που ανακοίνωσε η Τουρκία τον Ιούλιο, σε συμφωνία με την Ομάδα της Χάγης (The Hague Group), έναν συνασπισμό οκτώ χωρών που ζητούν διεθνείς κυρώσεις κατά του Ισραήλ. Τα μέτρα περιλαμβάνουν: αναστολή στρατιωτικών εξαγωγών, απαγόρευση διέλευσης ισραηλινών όπλων μέσω τουρκικού εδάφους, έλεγχο δημοσίων συμβάσεων ώστε να αποκλειστούν ισραηλινές εταιρείες, και αποτροπή προμήθειας διπλής χρήσης υλικών στο Ισραήλ.

Η Ομάδα της Χάγης, που δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2024, με συμμετοχή χωρών από Λατινική Αμερική, Αφρική και Ασία, ζητά τη λογοδοσία του Ισραήλ για «σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου» στη Γάζα. Η Τουρκία ήταν η πρώτη χώρα που υιοθέτησε επίσημα τις δεσμεύσεις της.

Οι τουρκοϊσραηλινές σχέσεις έχουν επιδεινωθεί δραματικά μετά την προσφυγή της Άγκυρας, μαζί με τη Νότια Αφρική, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ), όπου κατηγορούν το Ισραήλ για γενοκτονία.