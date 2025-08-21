Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι έδωσε εντολή για την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα και τον τερματισμό του πολέμου εκεί με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ.

«Έδωσα εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ», δήλωσε ο πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένη δήλωση κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη μεραρχία της Γάζας, προσθέτοντας ότι ενέκρινε το σχέδιο του στρατού για την κατάληψη της πόλης.

Πηγή: Reuters, Γαλλικό Πρακτορείο, ΕΡΤ