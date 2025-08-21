Το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης υπό την ηγεσία του Χαλίφα Χαφτάρ είναι έτοιμο να επιτρέψει στην Τουρκία να προχωρήσει σε έρευνες στα ύδατα της χώρας, όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του το Bloomberg.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρει το δημοσίευμα, η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Βεγγάζη πρόκειται να ψηφίσει τις επόμενες εβδομάδες σχετικά με τη συμφωνία του 2019 που καθόριζε τους όρους μιας συμφωνίας εξερεύνησης.

Τι σημαίνει η πιθανή έγκριση της συμφωνίας

Εάν εγκριθεί η συμφωνία, η Τουρκία αναμένεται να ξεκινήσει την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε μια έκταση εδάφους μεταξύ Κρήτης και Τουρκίας, ενισχύοντας την επιρροή της Άγκυρας στην ανατολική Μεσόγειο.

Αυτό αναμένεται να πυροδοτήσει μια διαμάχη με την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες κατηγορούν την Τουρκία για προσπάθεια κυριαρχίας σε αμφισβητούμενα ύδατα, σημειώνει το ρεπορτάζ.

Η αλλαγή πλεύσης στην ανατολική Λιβύη υποδηλώνει μια νέα ύφεση στις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Χαφτάρ, οι οποίοι πολέμησαν σε αντίπαλες πλευρές σε μια πολύμηνη μάχη για την πρωτεύουσα της Λιβύης το 2019 και το 2020.

Η τουρκική κορβέτα στο λιμάνι της Βεγγάζης

Σε μια περαιτέρω ένδειξη βελτίωσης των σχέσεων, μια τουρκική κορβέτα του ναυτικού, η TCG Kinaliada, πραγματοποιεί την πρώτη της επίσκεψη στο λιμάνι της Βεγγάζης αυτή την εβδομάδα, ενώ η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής στρατιωτικών εκπαιδευτών και συμβούλων, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους.

Ο γιος και κληρονόμος του Χαφτάρ, Σαντάμ, συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του στρατού της Τουρκίας στην Άγκυρα τον Απρίλιο.

Η Τουρκία ξεκίνησε πρόσφατα απευθείας πτήσεις προς τη Βεγγάζη και ορισμένοι κορυφαίοι Τούρκοι εργολάβοι συμμετέχουν σε έργα για την ανοικοδόμηση της πόλης και την έναρξη της παραγωγής βιομηχανικών υλικών.

Η διαμάχη για τη θαλάσσια περιοχή έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, αφότου η Ελλάδα ανακοίνωσε τον Μάιο έναν διαγωνισμό εξερεύνησης για ενεργειακά οικόπεδα νότια της Κρήτης που εκτείνονται σε ύδατα που διεκδικεί η Λιβύη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι η υπό συζήτηση συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ.

Πηγή: Βήμα