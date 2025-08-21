Το μεγάλο σχέδιο εποικισμού της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης που εγκρίθηκε χθες από το Ισραήλ είναι «απαράδεκτο» και συνιστά «παραβίαση του διεθνούς δικαίου», εκτιμούν σήμερα 21 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, σε κοινή ανακοίνωσή τους.

«Καταδικάζουμε αυτήν την απόφαση και ζητάμε σθεναρά να ακυρωθεί αμέσως» υπογραμμίζουν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών αυτών, μεταξύ των οποίων είναι επίσης ο Καναδάς, η Ισπανία και η Ιταλία. Το κείμενο φέρει επίσης την υπογραφή της Κάγια Κάλας, της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Το σχέδιο κατασκευής 3.400 κατοικιών στη Δυτική Όχθη θα διχοτομήσει αυτό το έδαφος, υπονομεύοντας την εδαφική συνέχεια ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Τα μέτρα που λαμβάνει η ισραηλινή κυβέρνηση «υπονομεύουν την κοινή βούλησή μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ευημερία στη Μέση Ανατολή», συνεχίζουν οι υπουργοί. Καλούν επίσης την ισραηλινή κυβέρνηση «να βάλει τέλος στην οικοδόμηση οικισμών» και «να άρει τους οικονομικούς περιορισμούς που επέβαλε στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Η Βρετανία κάλεσε εξάλλου σήμερα για εξηγήσεις την πρέσβειρα του Ισραήλ στο Λονδίνο, Τζίπι Χοτοβέλι.

Το «Σχέδιο Ε1» του Ισραήλ καταδικάστηκε επίσης από τον ΟΗΕ την Τετάρτη.

Εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ, περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στη Δυτική Όχθη, πλάι σε περίπου 500.000 Ισραηλινούς εποίκους. Ο εποικισμός θεωρείται παράνομος από τον ΟΗΕ, με βάση το διεθνές δίκαιο.

Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που συνορεύει με την Ιορδανία, συνεχίζεται από το 1967, επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά. Εντάθηκε επί Νετανιάχου, ιδίως αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023. Αυξήθηκαν επίσης οι αντιπαραθέσεις –κάποιες φορές αιματηρές– μεταξύ των ντόπιων Παλαιστινίων, του ισραηλινού στρατού και των Εβραίων εποίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP