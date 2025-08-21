Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησαν κατόπιν αιτήματος της γαλλικής πλευράς. Στο προσκήνιο δύο καυτά μέτωπα – η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση και η εκρηκτική κατάσταση στη Γάζα – καθώς και η ενίσχυση των διμερών τους σχέσεων.

Τι είπαν οι δύο ηγέτες;

Ειρηνευτική διαδικασία Ρωσίας–Ουκρανίας

Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία επιμένει σε μια «δίκαιη ειρήνη» και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις, ειδικά αυτές που λαμβάνουν χώρα σε Αλάσκα και Ουάσινγκτον. Δήλωσε, μάλιστα, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει οποιεσδήποτε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Κρίση στη Γάζα

Τόνισε την επιτακτική ανάγκη για εκεχειρία, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στην περιοχή «μεγάλη ανθρωπιστική τραγωδία». Καταδίκασε τη συνεχιζόμενη «εμπρηστική συμπεριφορά» του Ισραήλ και υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει άμεσα για ανακούφιση των πολιτών της Γάζας.

Διμερής συνεργασία Τουρκίας–Γαλλίας

Συμφώνησαν να συνεχίσουν τις λεπτομερείς συζητήσεις κατά τη διάρκεια της επερχόμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο. Ο Ερντογάν επεσήμανε τη σημασία της ανάπτυξης συνεργασιών σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στην αμυντική βιομηχανία .

Στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο προσκήνιο, η Τουρκία προσπαθεί να καταστεί αξιόπιστος διαμεσολαβητής, ανοιχτός σε πρωτοβουλίες ειρήνευσης τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή. Η τηλεφωνική επαφή με τον Μακρόν επιβεβαιώνει αυτή την τάση.