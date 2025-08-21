Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ανακοίνωσαν ένα «Πλαίσιο Συμφωνίας» για Αμοιβαίο, Δίκαιο και Ισορροπημένο Εμπόριο, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση το Πλαίσιο Συμφωνίας «αποτελεί το πρώτο βήμα σε μια διαδικασία που μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω με την πάροδο του χρόνου, καλύπτοντας πρόσθετους τομείς και συνεχίζοντας την πρόσβαση στις αγορές και την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων των δυο πλευρών».

Οι βασικοί όροι του πλαισίου ορίζονται μέσα από συγκεκριμένα σημεία. Αρχικά, Δασμοί και αγροτικά προϊόντα. Η ΕΕ προτίθεται να εξαλείψει τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και να παρέχει πρόσβαση σε ευρύ φάσμα αμερικανικών θαλασσινών και αγροτικών προϊόντων. Επιπλέον, σύμφωνα με την δασμολογική πολιτική, «οι ΗΠΑ θα εφαρμόζουν τον υψηλότερο εκ των Δασμών του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους ή 15% σε προϊόντα της ΕΕ.

Από 1 Σεπτεμβρίου 2025, θα εφαρμόζεται μόνο ο Δασμός του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους για προϊόντα όπως φυσικοί πόροι, αεροσκάφη και εξαρτήματά τους, καθώς και γενόσημα φάρμακα». Που σημαίνει ότι πλέον, η ΕΕ δεν θα πληρώνει δασμούς στα παραπάνω που υπερβαίνουν το 15% σε σχεδόν όλα τα παραπάνω προϊόντα που εξάγει στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να περιορίσουν στο 15% τον δασμό σε προϊόντα της ΕΕ όπως φάρμακα, ημιαγωγοί και ξυλεία. Με την έναρξη της διαδικασίας μείωσης των δασμών από την ΕΕ, οι ΗΠΑ θα μειώσουν αντίστοιχα τους δασμούς σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, χωρίς να παραβιάζονται τα εθνικά συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ.

Στη συμφωνία εμπεριέχεται και η ενεργειακή συνεργασία ανάμεσα στις δυο πλευρές που προβλέπει ότι «η ΕΕ προτίθεται να προμηθευτεί αμερικανικό LNG και πετρέλαιο ενέργειας αξίας 750 δισ. δολαρίων μέχρι το 2028, καθώς και 40 δισ. δολαρίων σε αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Στην ενότητα που αναφέρεται ως «αμοιβαίες επενδύσεις», ορίζεται ότι «η ΕΕ αναμένεται να επενδύσει 600 δισ. δολάρια σε στρατηγικούς τομείς στις ΗΠΑ μέχρι το 2028». Παράλληλα, στην αμυντική βιομηχανία, η ΕΕ σκοπεύει να αυξήσει σημαντικά τις προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, οι δυο πλευρές θα συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν εξαγωγικούς περιορισμούς από τρίτες χώρες κυρίως σε κρίσιμα ορυκτά. Τέλος, η «ΕΕ επιβεβαιώνει ότι δεν θα εφαρμόσει τέλη χρήσης δικτύου. Καμία από τις δύο πλευρές δεν θα επιβάλει τελωνειακούς δασμούς σε ηλεκτρονικές μεταφορές».

Στην παρουσίαση του «Πλαισίου Συμφωνίας» ΕΕ- ΗΠΑ από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου Μάρο Σέφτσοβιτς, ο ίδιος δήλωσε ότι πρόκειται για «ένα ισχυρό πρώτο βήμα που προσφέρει σταθερότητα, προβλεψιμότητα και νέες ευκαιρίες», ενώ τόνισε ότι «η ανακούφιση έρχεται σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας». Στο ερώτημα που ωφελείται η ΕΕ από τη συμφωνία, η Κομισιόν έδωσε την απάντηση λέγοντας πως «παρέχεται ένα πλαίσιο σταθεροποίησης της κατάστασης, δίνοντας στις ευρωπαϊκές εταιρείες σαφήνεια και προβλεψιμότητα όσον αφορά τους δασμούς που θα αντιμετωπίσουν στην αμερικανική αγορά, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστική τους θέση και τη σωστή λειτουργία των διατλαντικών αλυσίδων εφοδιασμού».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου υπήρξαν ερωτήματα σχετικά με τη συμφωνία και αν αποτελεί μια δίκαιη λύση για την ΕΕ, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ανακοίνωσης να δίνει την απάντηση λέγοντας πως ουσιαστικά αποτελεί εμπορική επιτυχία σε σχέση με τα αποτελέσματα που πέτυχαν οι άλλοι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Κομισιόν «το αποτέλεσμα που πέτυχε η ΕΕ συγκρίνεται θετικά με τα αποτελέσματα που πέτυχαν άλλοι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ. Η συμφωνία διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εξαγωγών στις ΗΠΑ σε μια περίοδο όπου οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές τους. Οι εξαγωγές της ΕΕ θα διατηρήσουν ισχυρή θέση στην αμερικανική αγορά σε σύγκριση με άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ», ενώ τονίζεται ότι δημιουργείται επίσης ο χώρος για περαιτέρω διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ για τη βελτίωση των εμπορικών συνθηκών ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ